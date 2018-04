Do ČR míří řada hollywoodských hvězd, i Vin Diesel! Tady je potkáte

Pokud v létě budete v Praze (popřípadě v Liberci), můžete při troše štěstí narazit na nejednu hollywoodskou hvězdu. Do Česka má totiž už brzy přijet na natáčení například slavný herec Vin Diesel a postupně by se tu měla objevit i téměř polovina komiksového světa legendárních Avengers.

Na filmovém plátně je uvidíte pohromadě už brzy v dalším díle série Avengers. Na jejich představitele v České republice při troše štěstí za pár týdnů sami narazíte. Točit tu totiž budou nejen herci, ale i režiséři tohoto komiksového světa.

reklama

Praha i Liberec si podle všeho zahrají v novém pokračování filmového megahitu. Spiderman by se měl pohybovat i po dalších evropských metropolích. Zkusit ulovit podpis oblíbeného představitele Petera Parkera - tedy Toma Hollanda můžete už v létě.

A do Česka míří i Scarlett Johansson, známá ze světa Avengers jako Black widow. Natáčet tady má od 28. května až do 20. července film Jojo Rabbit, jehož děj se odehrává v době druhé světové války.

Režiserém snímku se Scarlett Johansson je Taika Waititi, který režíroval i poslední díl Thora: Ragnarok. Waititi už je v Česku na obhlídkách lokací a na sociálních sítích zveřejňuje fotografie.

A do Česka míří i Vin Diesel. Hvězda filmového plátna, kterou znáte ze sérií Rychle a zběsile nebo Riddick. Akční megahvězda Vin Diesel se vrátí natáčet do České republiky už potřetí. Naposledy tu byl v roce 2008 a poprvé v roce 2002. U Palackého mostu se tehdy smrtelně zranil jeho kaskadér. Diesel v Praze točil snímek TripleX a kaskadér měl ve vysoké rychlosti přistát na lodi. Bohužel scénu nezvládl, narazil do mostu a zřítil se do řeky.

Diesel přijede kvůli filmové adaptaci komiksu Bloodshot a podle všeho půjde o střílečku. Vrátit se sem mají také herci i štáb seriálu Knightfall. Producent Jerremy Renner známý jako Hawkey z Avengers na pražské natáčení přitom asi nevzpomíná zrovna rád. Předloni na Barrandově jim shořely kulisy za 100 milionů korun.