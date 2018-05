Do dítěte udeřil blesk! O jeho život dlouhé minuty bojovali svědci

"Záchranná služba obdržela informaci o tom, že v Klenčí došlo k úderu bleskem do malého pacienta, byl v bezvědomí," potvrdil zprávu TN.cz mluvčí záchranářů Martin Brejcha.

"Záchranná služba na místo vyslala posádku s lékařem, posádku bez lékaře, leteckou záchrannou službu a aktivovala i kolegy z hasičského záchranného sboru, kteří jsou vybaveni AED - tedy automatizovaným externím defibrilátorem," dodal mluvčí.

Do příjezdu první posádky chlapce resuscitovali s pomocí operačního střediska záchranářů svědci. Nakonec se ho naštěstí podařilo oživit. Vrtulník dítě přepravil do Fakultní nemocnice v Plzni. "V době, kdy byl chlapec předáván do péče lékařů, už byl při vědomí," dodal Brejcha.