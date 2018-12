Do konce roku mráz nečekejte, sněžit bude jen na horách

Do konce letošního roku už se mrazů přes den podle předpovědi meteorologů zřejmě nedočkáme. Teploty budou stoupat ke zhruba 2 až 6 °C, sněžit tak bude jen ojediněle ve vyšších polohách. Konec letošního roku tak bude velmi teplý a spíše zatažený.

Kolem tlakové výše nad jihozápadní Evropou k nám bude proudit teplý oceánský vzduch od severozápadu. Díky tomu nás čeká velmi teplý závěr letošního roku.

Ve čtvrtek by měly podle Českého hydrometeorologického ústavu teploty vystoupat k 5 až 9 °C. Ráno se mohou ojediněle objevovat mlhy. Přes den by mělo být převážně zataženo až oblačno, na jihozápadě může být místy polojasno. Na severu a severovýchodě bude místy pršet.

I v pátek se budou teploty držet vysoko nad nulou, přes den by mělo být kolem 4 až 8 °C. Srážky se budou stále držet převážně na severu a severovýchodě republiky, nad 900 metrů se pak budou objevovat srážky smíšené nebo sněhové.

V sobotu by podle ČHMÚ mělo pršet, v polohách nad 700 metrů sněžit, jen ojediněle a to na severu a severovýchodě republiky. Na většině území bude oblačno až zataženo. Teploty se budou pohybovat kolem 2 až 6 °C.

Více srážek by měla přinést neděle. Sněžit by díky vysokým teplotám mělo až v polohách nad 800 metrů, v nižších polohách bude pršet. K večeru by pak mělo srážek ubývat. Teploty vystoupají k 3 až 7 °C.

Ani poslední den letošního roku nepřinese výraznou změnu. Teploty se v pondělí budou pohybovat kolem 2 až 6 °C. Na většině území by mělo být oblačno až zataženo. Déšť by se měl objevovat jen místy.

"V pondělí začne přecházet přes střední Evropu k východu teplá fronta, během úterý přejde k jihu fronta studená. Za ní k nám bude proudit studený vzduch od severu," uvádí ČHMÚ.