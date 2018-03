Do Liberce zavítala hollywoodská hvězda! Natáčí tam Orlando Bloom

Jednačtyřicetiletý herec Orlandu Bloom dorazil na liberecké nádraží kolem půl desáté. Natáčel tam jednu ze scén mysteriózního seriálu Carnival Row.

reklama

Ochranka herce střežila jako vzácný diamant. Štáb měl pod kontrolou i domy v okolí. Jediným, kdo ho tak viděl v akci, byli členové komparzu. A ti si to užívali.

Štáb TV Nova natočil Orlanda v Praze už ve středu, když ho přijela navštívit jeho bývalá přítelkyně, zpěvačka Katy Perry. Na Liberecku herec natáčí už potřetí.

"Začínalo se na Sychrově v polovině února," prozradil Miloš Kadlec z Národního památkového ústavu. Slavný herec se měl objevit i na frýdlantském zámku. A to v pátek. Jenže tam paparazziové měli smůlu.

"Tím, že to je nedobytný hrad s padacím mostem, tam žádná speciální bezpečnostní opatření neprobíhala. Zvednul se most a bylo," řekl Kadlec z Národního památkového ústavu.

Lidé, kteří na nádraží míjeli hvězdu proslavenou rolemi v Pirátech z Karibiku nebo Pánovi prstenů, nevěřili, že je zhruba 100 metrů od nich.

"Je úžasné, že navštívil zrovna Liberec," říkali cestující. "Asi máme tak úžasné nádraží, že to za to stojí, to tady natočit," myslí si další.

V osmidílném seriálu, který se točí okolo vyšetřování vraždy ve fiktivním neoviktoriánském městě, kde vedle sebe žijí lidé a mytická stvoření, se vedle Blooma objeví i herečka Petra Bučková.

"Měla jsem takovou masku a on si mě tak zblízka prohlížel a pak, když mi tu masku sundali, hned mě poznal. A to mě dost překvapilo. On řekl, že mě poznal podle očí," prozradila TV Nova herečka.