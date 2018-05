Do měsíce vraťte dotaci na Čapí hnízdo, vyzval úřad jeho majitele

Nástupnická společnost původního příjemce dotace na projekt Čapí hnízdo by měla dobrovolně vrátit dotaci. Vyzval ji k tomu Úřad Regionální rady regionu Střední Čechy (ROP), který to ve čtvrtek oznámil v tiskové zprávě.

Nástupnickou společností je firma Imoba. Výzvu k dobrovolnému vrácení sporné dotace ji úřad zaslal 4. května. Peníze by firma měla poslat do 30 dnů a to dobrovolně.

"Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy zaslal 4. května 2018 nástupnické společnosti původního příjemce dotace na realizaci projektu 'Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo' výzvu k dobrovolnému vrácení dotace," uvedl úřad v tiskové zprávě. Jeho mluvčí Klára Fronková na dotaz ČTK potvrdila, že výzva byla odeslána společnosti Imoba.

Mluvčí koncernu Agrofert Karel Hanzelka ČTK řekl, že společnost výzvu obdržela. "Zabývají se jí právníci a projedná ji představenstvo společnosti Imoba. Následně se k ní vyjádříme," uvedl mluvčí. Koncern však trvá na tom, že dotace byla čerpána v souladu se zákonem. "Což v minulosti potvrdilo i několik kontrol různých úřadů včetně ROP," uzavřel mluvčí.

Kvůli údajnému pokusu o dotační podvod v kauze Čapí hnízdo je stíháno sedm lidí. Je mezi nimi premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) i jeho manželka Monika Babišová, švagr Martin Herodes a jeho dvě dospělé děti. Babiš obvinění z podvodu opakovaně odmítá.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod jiným názvem, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele.

V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba.