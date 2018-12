Do obchodů na Silvestra a Nový rok? PŘEHLED otevírací doby

Jedni chtějí mít na silvestrovskou zábavu čerstvé potraviny, další dokupují zábavní pyrotechniku, jiné zase lákají slevy, které některé supermarkety dají na zboží, které by jinak musely vyhodit, protože by se za den, kdy musí být obchod zavřený, zkazilo. Poslední den v roce je pro obchodníky perný.

Aby umožnily oslavit svým zaměstnancům Silvestra s nejbližšími, zavírají ale velké obchody dříve, než jsou jinak zákazníci zvyklí. Většina obchodů se tak uzavře už v 17 nebo 18 hodin.

Do 18. hodiny mohou zákazníci nakupovat v prodejnách Albert. Pokud se ale vydají do prodejny v některém z obchodních center, měli by si předem zkontrolovat, jestli nezavírá dřív. Albert totiž na svých stránkách upozornil, že po dohodě s pronajímateli mohou mít některé prodejny ještě více zkrácenou otevírací dobu.

Většina obchodů Billa má na Silvestra otevřeno od 7 do 17 hodin. Některé obchody otevírají dříve, třeba prodejny na ruzyňském letišti, na pražském hlavním nádraží, v Evropské ulici a ve stanici metra Florenc. Naopak v kolínském OC Futurum, v pražských Kbelích, v kladenské Arménské ulici, v ústeckém Fóru a v děčínském Pivovaru otevřou Billu až v 8 hodin. V Ostravě zavře Billa na Masarykově náměstí ve 13 hodin.

Vybrané Billy zůstanou otevřené i po 17. hodině. Na pražském hlavním nádraží nakoupíte až do 20 hodin, Billy v ulici V Celnici a na metru Florenc zůstanou otevřené do 19 hodin.

Prodejny Globus otevřou v 7 (Brno, Pardubice, Čakovice, České Budějovice, Chomutov, Karlovy Vary, Ústí a Havířov) nebo v 8 hodin. Většina prodejen zavře v 17 hodin. Výjimkou jsou obchody na Černém Mostě, na Zličíně, v Čakovicích, v Liberci a v Ústí, které zavřou v 18 hodin.

Supermarkety Kaufland zákazníkům umožní nakupovat až do 18 hodin. Prodejny řetězců Tesco, Lidl a Penny Market se uzavřou už o hodinu dříve, tedy v 17 hodin. Omezen bude i rozvoz potravin, který nabízí Tesco, a to pouze do 16 hodin.

Na Nový rok povinně zavřeno

Nový rok je dnem, kdy musí mít obchody s plochou nad 200 m2 povinně zavřeno. Výjimku mají obchody na nádražích a letištích. Na pražském hlavním nádraží a Letišti Václava Havla má obchody Billa. Přestože mohou být otevřené, nechá je Billa 1. ledna zavřené.

Jedinou možností jsou tak menší obchody nebo společnosti nabízející rozvoz. On-line obchod Kosik.cz bude v Praze a ve Středních Čechách rozvážet na Nový rok od 12 do 23 hodin, v jiných městech rozvoz fungovat nebude. To obchod Rohlik.cz bude rozvážet i v jiných městech, kde působí, a to od 12 do 22 hodin.