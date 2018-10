Do Tváře se vrátil Peroutka, k výhře partnerce ale nepomohl!

O dokonalé proměny nebyla nouze, ale nejlepší výkon předvedl Patrik Děrgel, na druhém místě skončila Tereza Mašková a bronzovou příčku brala Jitka Schneiderová.

Kompletní výsledky:

1. Patrik Děrgel - 39 bodů

2. Tereza Mašková - 27 bodů

3. Jitka Schneiderová - 26 bodů

4. Míša Badinková - 25 bodů

5. Vojta Drahokoupil - 23 bodů

6. Eva Burešová - 19 bodů

7. Jan Révai - 17 bodů

8. Robert Jaškow - 8 bodů

Robert Jašków se předvedl jako Lee Roth/Van Halen a zazpíval a zaskákal píseň Jump. Proměnu v ženu podstoupil Jan Révai. Jeho Cher byla výborná a píseň Dove L´Amore se porotě moc líbila. Patrik Děrgel si střihl operní árii jako Gioachino Antonio Rossini. A zazpíval Figarovu árii z Lazebníka sevillského. Vojta Drahokoupil se ukázal jako Spin Doctors s písní Two Princes. Krásná Jitka Schneiderová se převtělila do Jennifer Lopez a vyšvihla její hit Papi. Hvězda seriálů TV Nova Míša Badinková si vyzkoušela mužskou roli – její Lou Bega s písní I Got A Girl byl výborný. Pořádně sexy vystoupení rozjela Eva Burešová jako Luis Fonsi, Demi Lovato s písní Échame La Culpa, zdatně ji ale sekundoval Milan Peroutka. A na závěr zapěla vítězka SuperStar Tereza Mašková jako Susan Boyle píseň A Perfect Day.

