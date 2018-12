Do Ulice přichází nová kráska! Nese si s sebou zvláštní tajemství

Nebyla by to Ulice, aby všechno probíhalo přesně podle plánu. Podobně to bude i letos s Mikulášem, na kterého se obzvlášť těší malý Alex Nykl. Pro Lumíra to ale znamená narychlo zajistit, aby se nadílka vůbec konala. Alex měl být totiž původně v Málkově.

Rolí tří nadpozemských postav se nakonec ujmou Vendula, Mário a Pavel - možná ale v jiných rolích, než byste původně čekali. A bude to pořádný nářez - rapující anděl v podání Mária, hrůzostrašná čertice Vendula a Mikuláš Pavel, který nakonec zapomene, že je svatý muž. Na jejich představení se můžete těšit ve středu.

"Byl jsem v tom širší než delší, takže spíš než Mikuláš jsem si připadal jako Viking. Překvapilo mě, že představitel malého Lexíka, Vašík Motyčka, kterého jsme přišli strašit, byl úplně v pohodě. Čekal jsem, že se bude bát, ale vůbec nezaváhal," vzpomínal na natáčení Jan Řezníček, představitel Pavla.

"To byla sranda tohle natáčení. Holky maskérky mi nalepily řasy, daly růž na tvář, namalovaly pusu. Připadal jsem si jako Lady Boy a dělal jsem si z toho před ostrou klapkou legraci tím, že jsem si hrál na teplýho slovenskýho anděla. Bohužel náš režisér je Slovák, tak ho to moc nepobavilo," smál se Jiří Kniha coby Mário.

"Tohle natáčení si pamatuju moc dobře, protože den před ním jsem byla na jednom operativním zákroku, ze kterého jsem odešla s dvanácticentimetrovou jizvou. Dost to bolelo a hlavně jsem měla zakázané se částí těla hýbat. Jako čert jsem ale zase měla hrát živě. Musím říct, že to bolelo jako čert," posteskla si Vendula - Anežka Rusevová.

Pestrobarevná Magda zamíchá kartami

Hned ve čtvrtek se můžete těšit na úplně novou postavu. V Ulici se objeví krásná Magda (Veronika Čermák Macková), která je kamarádkou Terezy z vysoké školy. Učí zeměpis a matematiku, ze stávajícího zaměstnání ale odchází a plánuje nový začátek.

Magda zaujme diváky na první pohled, a to díky svému pestrobarevnému oblečení a extravagantním kreacím, které by u učitelky gymnázia nikdo nečekal. Jako výtvarníkovi, který dokáže podobné vzezření náležitě ocenit, okamžitě padne do oka Otíkovi. Stejně jako on si ráda z lidí vystřelí a je opravdu vtipná. A má taky jedno tajemství - je totiž barvoslepá.

Když se Tereza dozví, že Magda hledá nové místo, okamžitě se jí v hlavě zrodí plán - pokusí se ji dostat na gymnázium. Jenže zapůsobit na ředitelku Puklickou nebude vůbec jednoduché!

Jak to celé dopadne?

