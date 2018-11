Do Ulice přichází nová postava! Exotická kráska si projde peklem

V úterý se v seriálu Ulice můžete těšit na velký návrat i novou postavu. Po dvou letech se z Ameriky vrací Rozina Maléřová a spolu s ní do seriálu vstupuje také její kamarádka Jana. Kdo to je a co ji čeká?

Jana (Sára Affašová) je extrovertní a cílevědomá holka, která touží být úspěšná. Věci moc nepromýšlí do důsledku. Za její zdánlivou neprůstřelností je ale notná dávka nejistoty a osamělosti. Doma má autoritativní matku. Před svým odjezdem do USA, kde se seznámila s Rozinou, studovala hereckou konzervatoř. Byla dobrá, vybral si ji do malé role nějaký zahraniční štáb, který tu točil. Nabídli jí pak kšeft v USA a Jana získala pocit, že má cestu do Hollywoodu otevřenou.

Utekla do USA těsně před maturitou a to jí matka nemůže zapomenout. Po jejím návratu jí to dává pořádně sežrat a nedokážou si k sobě najít cestu. Jana je odhodlaná zařídit se po svém - chce matce dokázat, že to zvládne. Rozina je zatím Janinou jedinou kotvou.

Svůj herecký talent po návratu zkouší Jana jakkoliv uplatnit, obchází castingové agentury, ovšem bez valného úspěchu – talent sice nepostrádá, konkurence je ale velká a ji nikdo nezná. Jana miluje instagram a tráví na něm velkou spoustu času.

Jak se herečce zatím v Ulici líbí? "V Ulici je příjemný pracovní kolektiv, takže moc hezky. První den jsem se snažila zapamatovat si hlavně jména, těch bylo hodně. Všichni byli moc milí, takže moje začátky proběhly bez problémů," popsala Sára.

Jana působí hodně exoticky a není divu - její táta pochází ze Sýrie. Narodila se ale v Praze a žije tu celý život. Na DAMU původně jít nechtěla, po maturitě začala studovat molekulární biologii a biochemii organismů. Vydržela jen semestr a uvědomila si, že by se chtěla herectví věnovat. "Co se týče volného času, mám pejska, se kterým trávím čas nejraději. Ráda tančím a zkouším různé pohybové aktivity. A moc ráda trávím čas se svými přáteli a rodinou," řekla Sára.

Rozinu a Janu uvidíte poprvé v úterý!