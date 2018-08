Do Ulice zasáhnou nové postavy! Život Peška i Terezy obrátí naruby

Ulice vstupuje letos už do své 14. sezóny. Kromě starých známých se můžete těšit i na nové postavy, které pořádně zahýbou vztahy v seriálu. Zasáhnou především do života rodiny Peškových a Terezy a Davida.

Vlaďka Kučerová a Dušan Kučera

Až dosud v Ulici platila za paní Columbovou. O Davidově mamince se mnohokrát mluvilo, nikdo ji ale nikdy neviděl. Nyní se Davidova maminka Vlaďka Kučerová (Alena Mihulová) i s manželem Dušanem (Zdeněk Julina) objevují, a to nejen proto, aby svého syna doprovodili k oltáři. Mezi Vlaďkou a Tereziným tátou Tomášem totiž začne vznikat zvláštní pouto.

"Vlaďka je zdravá, optimistická ženská, která má ráda život, bere ho zlehka a nestará se jenom o ostatní, ale i o sebe. Pokud její blízcí řeší složitější situace, dovede správně pomoci. I závažnější problémy se snaží vidět z té světlejší stránky, a to právě díky její lehkosti bytí. A nevláčí s sebou brašny, není věčně v zástěře, neustále někomu nepodává svíčkovou s knedlíky a podobně," popsala svou postavu Alena.

Vlaďka je hodně akční maminka. Jezdí výborně na in-linech a na kolečkových běžkách. "Zatím o tom tedy naštěstí jenom mluvila a doufám, že se to nikdy nebude točit. Já takové věci nepáchám," přiznala Mihulová.

Blanka Voláková

Sebevědomá, samostatná, úspěšná a rozvádějící se. Taková je zubní lékařka Blanka Voláková (Linda Rybová), která přijíždí z Jihlavy do Prahy navštívit po letech svého strýce Vlastu Peška. V té chvíli ještě netuší, jak moc osudové tohle setkání pro rodinu Peškových vlastně bude.

Blanka je podle její představitelky docela komplikovaná osoba, která vchází do děje s velkým problémem. Dostala se do nelehké životní situace, rozvádí se a má dvě dospívající děti. V tuhle chvíli nemá úplně kladný postoj k mužům. Ale není to žádná uplakaná oběť a chudinka, naopak se se situací vyrovnává poměrně razantním způsobem.

"Pro mě je Blanka zajímavá, má několik poloh, není to jednostrunná hotová postava, která se nevyvíjí. Její další stránky se ale projeví až později, všechno má svůj čas," prozradila Linda.

Blanka do Ulice přichází se svojí matkou Marií a obě citelně zasáhnou do osudu rodiny Peškových. "Její strýc je Vlasta Pešek, s nímž jsou si v některých ohledech podobní. Zajímavé to začne být ve chvíli, kdy se potkává s Evženem. Ti dva si velmi nesednou, mají na sebe averzi. Blanka je v podstatě normální ženská, ale na muže nemá aktuálně náladu, on je navíc úplně jiného druhu než ona, má jiné společenské postavení. Budou to mít mezi sebou velmi napnuté, Blanka na něj bude opravdu dost ostrá,“ přiznala herečka.

Marie Vránová

Ač sourozenci, jsou Marie (Jitka Smutná) a Vlasta (Rudolf Hrušínský) jako oheň a voda. I proto je jejich vztah tak komplikovaný. Jedno ale mají společné. Oba jsou až příliš tvrdohlaví a hrdí na to, aby udělali první krok ke smíření. Roky spolu nemluvili - proč, to ví jen oni dva. Až Mariina nemoc ji donutí udělat vstřícné gesto, když se den před Peškovými sedmdesátinami objeví na prahu jeho bytu spolu se svou dcerou Blankou.

"Marie je ženská, která má statek a nebojí se fyzické práce. Musí být manažersky schopná, musí mít ráda přírodu. Protože se nachází v těžké životní situaci a není si jitá tím, kolik času jí ještě zbývá, rozhodla se, že napraví vztahy ve své rodině a pokusí se najít po letech cestu ke svému bratrovi, Vlastovi Peškovi," popsala Jitka.

S postavou Marie spojuje herečku právě láska k přírodě. "Fyzická práce mě těší a práce na zahradě úplně nejvíc. Navíc s Rudolfem Hrušínským máme už léta společného koníčka, a to je rybaření. Svoje úlovky neměřím na centimetry, ale na pocit radosti a pohybu v přírodě," pochlubila se.