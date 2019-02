Do vlaku bezpečnostním rámem? Kraje chtějí ochránit cestující!

Jako na letištích by to v budoucnu mohlo vypadat i na autobusových a vlakových nádražích. Kraje totiž chtějí více chránit cestující před teroristickým útokem. Na významných dopravních uzlech by se tak mohly objevit bezpečnostní rámy nebo kamery na rozpoznávání obličejů. Informaci přinesl páteční deník Mladá fronta Dnes.