Dobrý anděl pomohl už tisícům rodin! I díky spolupráci s TV NOVA

Nadace za dobu své existence pomohla už více než šesti tisícům rodin. Pokud potřebujete v těžké životní situaci pomoci i vy, obraťte se na Dobrého anděla.

Dobrý anděl už pomohl tisícům lidí, kterým do života vstoupila zákeřná nemoc jako je například rakovina anebo cystická fibróza. Nadace za dobu své existence rozdala už téměř 769 milionů korun. Vybrané peníze jsou rodinám darovány každý měsíc a to do posledního haléře.

Dobrý anděl ale pomáhá nejen rodinám, ve kterých onemocní děti. Peníze rozdává i tam, kde pacienty jsou rodiče. Léčba bývá v takových případech velmi finančně náročná. Každá koruna tak pomůže zmírnit dopad na fungování rodiny.

"Jsou situace, se kterými si rodiny poradí sami, ale na spoustu dalších potřebují právě vaši pomoc," má jasno moderátor Televizních novin Rey Koranteng.

Dobrým andělem se můžete stát i vy - stačí se zaregistrovat na stránkách www.dobryandel.cz.