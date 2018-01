Dočkáme se o víkendu sněhu? Na horách hlásí víc než půl metru

Zvlněná studená fronta, která během čtvrtka postupovala z Německa směrem na východ, začala ovlivňovat i počasí v Česku. Především na severozápad území přinesla ochlazení, které by mělo trvat až do konce týdne. Už v pondělí k nám ale začne proudit teplý oceánský vzduch, který vyžene rtuť teploměrů i ke 12 stupňům.

Znovu ochladit by se mělo v polovině příštího týdne, pravá zima už se ale podle meteorologů do nížin nejspíš nevrátí. To na horách se sněhu dočkají, napadnout by mohl i o víkendu.

Podmínky na lyžování tak stále budou ideální. Většina středisek hlásí minimálně půl metru sněhu. Na stav sněhu v jednotlivých pohořích se podívejte TADY.

Pátek

Dnes bude zataženo až oblačno, v Čechách a na severovýchodě Moravy a ve Slezsku ojediněle, večer místy polojasno. Místy mlhy, zejména ve východní polovině území a ojediněle mrholení, zpočátku i mrznoucí. Večer v Krušných horách místy, jinde na severozápadě ojediněle déšť. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, na Moravě při malé oblačnosti a slabším větru ojediněle až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C. Slabý jihovýchodní nebo proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.

Sobota

Začátek víkenude bude zatažený až oblačný, místy přechodně polojasno. Na severu a severozápadě zpočátku místy slabý déšť nebo přeháňky, nad 700 m srážky sněhové. Na ostatním území jen ojediněle slabý déšť nebo mrholení, zpočátku i mrznoucí. Ve východní polovině území zpočátku místy mlhy. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C. Slabý proměnlivý, v Čechách večer jihozápadní vítr 1 až 4 m/s.

Neděle

V neděli bude oblačno až zataženo, od severozápadu místy déšť nebo přeháňky, na severu a severovýchodě přechodně nad 700 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C. Mírný, během dne čerstvý jihozápadní až západní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.

Pondělí

Na začátku příštího týdne se oteplí. Bude zataženo až oblačno, během dne místy až polojasno. Místy, zejména v severovýchodní polovině území občasný déšť. Na severu večer nad 1000 m sněžení. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 °C. Čerstvý západní až jihozápadní vítr 5 až 10 m/s s nárazy 15 až 20 m/s.

Úterý

V úterý bude oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky, nad 1000 m, na severu postupně nad 400 m srážky sněhové. Během dne od severu ustávání srážek a částečné ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, na severu až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C. Zpočátku čerstvý, postupně mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 m/s bude večer dále slábnout.