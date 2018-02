Dodržujte na sjezdovkách tato pravidla, při sporech pomohou

Během dovolené na horách může dojít i na velmi nepříjemné situace, kdy se při kolizi s jiným lyžařem zraníte nebo si zničíte vybavení. K úrazům dochází často a k jejich minimalizování je nutné dodržovat jednoduchá pravidla mezinárodní lyžařské asociace (FIS).

Ačkoliv nejsou pravidla závazným právním předpisem, zejména při sjednaném pojištění je dobré je dodržovat, protože pojišťovny na porušování pravidel přihlížejí a mohou vám plnění v krajním případě zcela odmítnout.

Desítka pravidel pro chování lyžařů a snowboardistů na sjezdovce není nijak složitá, jedná se spíše o podmínky ohleduplnosti a slušného chování.

Deset pravidel FIS:



1. Respektujte ostatní

Lyžař nebo snowboardista by se měl chovat tak, aby neohrozil nebo nepoškodil ostatní.



2. Kontrola rychlosti lyží nebo snowboardu

Lyžař nebo snowboardista musí mít svůj pohyb pod kontrolou. Musí přizpůsobit svou rychlost a způsob jízdy jeho schopnostem a panujícím podmínkám; sněhu a počasí a také hustotě provozu.



3. Výběr trasy

Lyžař nebo snowboardista musí vybírat trasu tak, aby neohrozil ostatní před sebou.



4. Předjíždění

Lyžař nebo snowboardista může předjíždět ostatní spodem i vrchem a také zprava a zleva, musí ale zanechat dostatek místa, aby mohl předjížděný provést jakýkoliv dobrovolný i nedobrovolný pohyb.



5. Vstup, start a pohyb nahoru

Lyžař nebo snowboardista, který vjíždí na označenou sjezdovku, rozjíždí se nebo stoupá vzhůru se musí vždy rozhlédnout po sjezdovce, aby se přesvědčil, zda to může provést, aniž by ohrozil ostatní.



6. Zastavovaní na sjzedovce

Lyžař nebo snowboardista by se měl, pokud to není zcela nutné, vyhnout zastavování v úzkých místech nebo tam, kde je výrazně snížená viditelnost. V případě pádu v těchto místech musí lyžař nebo snowboardista co nejrychleji místo opustit.



7. Výstup nebo sestup pěšky

Lyžař nebo snowboardista, který se pohybuje pěšky, musí jít po kraji sjezdovky.



8. Respektujte značky a nařízení

Lyžař nebo snowboardista musí respektovat všechny značky a nařízení.



9. Asistence

V případě nehody je každý lyžař nebo snowboardista povinen pomoci.



10. Identifikace

Každý lyžař nebo snowboardista a svědci, ať už jsou poškozenými, nebo viníky, jsou v případě nehody povinni vyměnit si jména a adresy.