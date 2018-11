Dohoda o brexitu je na spadnutí! Zůstává jediné sporné téma

Dohoda mezi Velkou Británií a Evropskou unií o brexitu je prý na spadnutí. Podle britského vyjednavače by její předběžné znění mohlo být na stole do 21. listopadu. Obě strany měly vyřešit většinu sporných témat. Poslední otázkou tak zůstávají hranice mezi Irskem a Severním Irskem.

Jsou to teprve dva týdny, co britská premiérka Mayová odjížděla ze summitu Evropské unie v Bruselu s nepořízenou. Teď se zdá, že by rozvodové papíry mohly být už brzy na stole. Hlavní vyjednavači se údajně dohodli na většině sporných témat.

Poslední sporný bod, podobu celního režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem, chtějí dořešit do 21. listopadu. "Věřím, že když dáme hlavy dohromady, můžeme tyto otázky k stanovenému datu vyřešit," uvedl britský ministr zahraničí Jeremy Hunt.

Nástřel dohody o brexitu údajně počítá s tím, že by poskytovatelé finančních služeb, jako jsou banky nebo pojišťovny, měli v pobrexitovém období přístup na unijní trh. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat - britská libra okamžitě posílila.

Hlavním kamenem úrazu tak zůstává pobrexitový režim na hranicích mezi Irskem a Severním Irskem. Unijním řešením je prodloužit do roku 2021 přechodné období, po které by Velká Británie nadále zůstávala součástí celní unie a jednotného trhu. S tím ale nesouhlasí britská premiérka.

"Tohle je okamžik pravdy. Je nezbytné, abychom se vyhnuli obnově hranic mezi Irskem a Severním Irskem," prohlásil francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian.

"Myslím si, že listopadová dohoda je možná. Vše ale závisí na vyjednávacích týmech a na britské straně především. Vyjednávání musí být intenzivnější, a to i v souvislosti s překážkou v podobě irské hraniční otázky," myslí si šéf irské diplomacie Simon Coveney.

Nad rozhovory o brexitu strávili britští i unijní vyjednavači přes rok. 29. března příštího roku země blok oficiálně opustí.