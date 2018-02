Babiš: Jediný premiér jsem já, až do smrti. Jiná varianta neexistuje

Zeman by si přál, aby nová vláda s důvěrou sněmovny vznikla nejpozději do letních prázdnin. Po schůzce s prezidentem to prozradil šéf KSČM Vojtěch Filip. Ten prezidenta informoval o tom, jak probíhají jednání o případně podpoře druhé vlády Andreje Babiše. Filip zdůraznil, že v některých bodech jednání nepokročila. Strany se neshodnou třeba v otázce zahraniční politiky.

reklama

Okamura před setkáním prozradil, že prezidenta chce požádat, aby se jako prostředník zapojil do jednání mezi ANO a SPD a pomohl vyřešit sporné programové body.

Babiš se společně s vicepremiérem Richardem Brabcem sešel odpoledne s novým vedením ČSSD, které zvolil v neděli mimořádný sjezd strany, s předsedou Janem Hamáčkem a prvním místopředsedou Jiřím Zimolou.

"Dnešní jednání bylo sondážní, přišli jsme seznámit pana premiéra se závěry sjezdu ČSSD. Seznámili jsme ho s usnesením sjezdu, který nás pověřil vyjednáváním. Diskuze se vedla hlavně o programových věcech," prozradil po jednání Hamáček.

Ten po setkání s Babišem zdůraznil, že na schůzce se neřešily personální otázky, tedy ani případná účast Babiše ve vládě. ČSSD odmítala být součástí vlády, jejímž členem bude trestně stíhaná osoba. Babiše a prvního místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka stíhá policie kvůli údajnému dotačnímu podvodu v kauze farmy Čapí hnízdo. Babiš zdůraznil, že pro něj i pro ANO je jedinou variantou šéf hnutí jako předseda vlády. "Až do smrti," dodal Babiš.

Podle Hamáčka je pro ČSSD nejpřijatelnější koaliční spolupráce. Na sjezdu přitom sociálním demokratům prezident Miloš Zeman doporučil, aby podpořili menšinový kabinet hnutí ANO a chtěli jen místa náměstků na ministerstvech.

Sociální demokraté se s hnutím ANO dohodli na tom, že experti strany do příštího týdne vypracují materiál, který by upřesnil pozici ČSSD k některých programovým bodům. ČSSD by se podle Hamáčka chtěla zaměřit na příjmy státního rozpočtu, předseda strany zmínil třeba sektorovou daň nebo progresivní zdanění. Zabránit chtějí třeba privatizaci veřejných služeb nebo vyšší spoluúčasti pacientů.

"Jsem rád, že jsme si nezavřeli vrátka k dalšímu jednání, sejdeme se znovu za týden a budeme se bavit o konkrétních oblastech, které jsme si dnes nadefinovali," doplnil první místopředseda ČSSD Jiří Zimola.

Hamáček zdůraznil, že o tom, jestli ČSSD vstoupí do vlády, nakonec rozhodne členská základna. Společně by hnutí ANO a ČSSD měli jen 93 poslanců, potřebovali by podporu další strany. I na to přišla řeč.

"Hovořili o různých alternativách. Informovali jsme pana premiéra, že pro nás je nepřijatelná podpora ze strany SPD," dodal Hamáček.