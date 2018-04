Doktor "Čuně" znovu u soudu! Barták měl plánovat tři vraždy

Kněz Eugen Freimann, advokát Oldřich Choděra a bývalý šéf vojenské rozvědky Andor Šándor. To je trojice, kterou podle kriminalistů plánoval Jaroslav Barták zavraždit. Měla to prý být odplata za to, že ho vyloučili z charitativní organizace Lions Club. S plánem se měl svěřit spoluvězni na cele. A ten ho natočil na své hodinky.

"Jsem měl být mučen a po zaplacení deseti milionů jsem měl být rozřezán a zlikvidován," uvedl Freimann. "My jsme mluvili úplně nezávazně o různých věcech, nic z toho jsem nemyslel vážně," brání se Barták.

Bývalý lékař chtěl prý pomocí najatých zabijáků získat desítky milionů korun na útěk z vězení. Údajně plánoval, že zmizí do Běloruska. Za trojnásobný pokus o vraždu nadělily před časem soudy Bartákovi osmnáctileté vězení. Nejvyšší soud ale verdikt zrušil.

Soudy se totiž musejí zabývat tím, jak se hodinky na Bartákovu celu dostaly. Údajně je tam měla přinést vězeňská kaplanka. "To jsem se teď dozvěděla. Já na to můžu říct jen to, že to není pravda," reagovala bývalá vězeňská kaplanka Renata Wachová.

Kauza se dostala i na stůl Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ta zjišťovala, jestli je Bartákovu spoluvězni Levkovi nepředal některý z policistů. "Tvrdí, že mu to zařízení dala jiná osoba, než příslušník policie ČR," uvedl státní zástupce Petr Hořín.

Pokud by to byl policista, důkazy by se nejspíš nemohly použít. Kauza, ve které hrozí někdejšímu lékaři až výjimečný trest, bude pokračovat na konci června.