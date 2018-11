Dolejš pro, Benda proti. Sňatky homosexuálů rozdělily sněmovnu

Kdy by mohly páry stejného pohlaví začít uzavírat sňatky, není stále jasné. Sněmovna ve středu tuto novelu odložila a termín, kdy se k ní vrátí, ještě není stanoven. Dosud mohly homosexuální páry vstupovat jen do registrovaného partnerství.

Jen registrované partnerství, nebo manželství pro homosexuální páry? To je otázka, kterou se měli ve středu poslanci zabývat. Jenže ji odložili a kdy bod znovu zařadí, zatím není jasné.

Registrovaní partneři v současnosti nemají stejná práva jako manželé. Nevzniká jim například automaticky společné jmění manželů nebo společné příjmení. Nemají ani nárok na vdovský nebo vdovecký důchod, nemohou si společně osvojit dítě, a to ani biologické dítě partnera.

"Já jsem spolu signoval tento návrh zákona, takže pochopitelně si přeji jeho klidné, ale včasné projednání, a doufám, že na tento zákon nebude uvalena nějaká obstrukční taktika a že se brzo dočkáme. Já si myslím, že ten zákon nepřináší žádné nebezpečí nikomu, ale některým lidem může pomoct," uvedl poslanec KSČM Jiří Dolejš.

Není ale jasné, jestli se pro novelu zákona o manželství gayů a lesbiček najde dostatečná podpora. "Já o žádný posun nepléduji, neusiluji o něj, předpokládám, že na této schůzi už se to nestihne. Já jsem opakovaně říkal, že toto nemá s homosexuály nic společného, to je součástí moderního neomarxismu a proti tomu budu zásadně hlasovat," prohlásil Marek Benda z ODS.

"Ač si nemyslím, že je to zásadní problém České republiky, který by musel být projednán v tomto týdnu, tak velmi vítám, že diskuze o něm bude. Ta diskuze musí být, musí být veřejná a názory jednotlivých stran by se měly projevit," myslí si zase předseda hnutí STAN Petr Gazdík.