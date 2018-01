Mladého Dominika zabili! Zdrcený otec napsal dojemný vzkaz

"Děkuji všem, kteří s námi sdíleli pátrání po synovi. Dominik se ale bohužel našel mrtvý," napsal zdrcený tatínek. Do pátrací akce, která probíhala ve středu odpoledne v lesích nad silniční výpadovkou na Prahu u karlovarské čtvrti Drahovice, bylo nasazeno více než padesát policistů. Lidé sdíleli informace o pátrání na sociálních sítích.

Policie původně pouze ukončila pátrání, nesdělila však, za jakých okolností mladíka našli. Kamarádi stále doufali ve šťastný konec. Dominik byl údajně bezproblémový a dobrý kamarád, se kterým byla zábava. "Chudák Dominik, takovej hodnej kluk. Tak snad se brzy vrátí domů," napsala Libuše.

Zpráva o zbytečné smrti jednadvacetiletého muže zasáhla nejen rodinu, ale také kamarády a i lidi, kteří ho vůbec neznali. Přátelé nemohli pochopit, proč by ho někdo unášel, jak se obávala policie. Že má policie ohledně únosu pravdu, si někteří nepřipouštěli. "Jak znám Dominika, zas to bude nějaká hovadina," řekl jeden z jeho kamarádů.

Dnes už plní sociální sítě kondolence. "Bože můj, upřímnou soustrast. Doufala jsem, že se to dobře skončí. Doufám, že ten ha*zl za to zaplatí," napsala Zuzka. "Kde berou lidi právo sáhnout jinému na život?!!!" ptá se Jaroslava. "Takový pěkný kluk. To je krutý. Nejvíc síly přeji nejbližším," dodala Gabriela. Lidé v komentářích se shodují na tom, že by rádi obnovili trest smrti.

Mladík podle policie odjel v pondělí z Luštěnic na Mladoboleslavsku černým Renaultem, a to jako spolujezdec. Zda tou dobou ještě žil není jasné. Auto, po kterém policie pátrala, řídil šestačtyřicetiletý muž. Policisté ho nyní stíhají ze zvlášť závažného zločinu vraždy.

"Policisté ve čtvrtek našli jeho tělo v opuštěném domě na Karlovarsku. Pitva prokázala, že zemřel násilnou smrtí. Zadrželi jsme šestačtyřicetiletého muže," řekl policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.