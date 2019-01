Dominikánská republika: Dovolená na karibské vlně

1. Které období je pro cesty do Dominikánské republiky nejlepší?



Do Dominikánské republiky se můžete vydat kdykoliv. Teploty vzduchu se tu celoročně pohybují okolo 28 stupňů.



2. Na co je dobré se před cestou připravit?



Pro cesty do Dominikánské republiky není vyžadované žádné povinné očkování. Let z Evropy trvá přibližně deset hodin a ke vstupu na území je potřeba pouze cestovní pas. V zemi se mluví španělsky, ale domluvíte se i dalšími světovými jazyky. Abyste mohli nabíjet mobilní telefony a fotoaparáty, budete potřebovat adaptér na americký typ zásuvky.



Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Dominikánská republika je známá pro své bílé písečné pláže, které se nacházejí mj. v Punta Caně , v La Romana – Bayahibe a v Juan Dolio. Poloostrov Samaná je proslulý romantickými zátokami, ostrůvky a vodopády. V zimě sem navíc připlouvají na námluvy keporkaci. Ve vnitrozemí ostrova leží Pico Duarte, nejvyšší hora Karibiku (3 087 m n.m.), a na jihozápadě Lago Enriquillo, největší solné jezero Karibiku, které je domovem plameňáků a krokodýlů amerických. Sever země pak nabízí ideální podmínky pro vodní sporty jako je windsurfing a kiteboarding.I těm má země co nabídnout. Za návštěvu rozhodně stojí hlavní město Santo Domingo . Zdejší Koloniální zóna je od roku 1990 zapsaná na Seznam památek UNESCO. Nachází se tady např. nejstarší katedrála Nového světa Primada de Americas, palác Alcázar de Colón, Kolumbův maják a stovky muzeí a galerií. Úžasným zážitkem jsou také víkendové oslavy Santo Domingo de Fiesta a únorové karnevaly.Možné je obojí. Pokud nemáte tolik volna a chcete si především odpočinout, nejlepší je využít balíček cestovní kanceláře a na místě podniknout jeden až dva jednodenní výlety. Pokud rádi poznáváte nová místa, můžete si pronajmout auto, nebo využít místní autobusové linky a zemi procestovat na vlastní pěst. Na centrále Národního turistického úřadu v Praze vám rádi pomůžeme s přípravou cestovního itineráře. Také zdarma poskytujeme mapy, průvodce a brožury o Dominikánské republice.Určitě třtinový rum, nápoj mamajuana nebo ručně balené doutníky. Vyhlášená je také dominikánská káva a čokoláda. Dámy si vozí jako vzpomínku šperky z jantaru a tyrkysového polodrahokamu larimaru, který se nevyskytuje nikde jinde na světě.Další praktické informace se dozvíte na stránkách Národního turistického úřadu