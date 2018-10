Domluva místo pokuty, vláda podpořila návrat mírnějších trestů

Domluva s policistou místo pokuty nebo napomenutí by už brzy mohly stačit v případě některých dopravních přestupků. "Tato novela vychází z praxe, kde se ukazuje, že ten současný zákon není úplně funkční a vyžaduje více administrativy, takže se vracíme k tomu osvědčenému, co známe z minula, že policista může ten přestupek vyřešit domluvou," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček.

"Jsou určité typy přestupků, kde ta domluva policisty má možná větší efekt na řidiče, než má uložení samotné sankce," vysvětlil ředitel Ředitelství služby dopravní policie Tomáš Lerch.

Domluvou by měli policisté řešit spíš méně závažné přestupky. Jako například zapomenuté doklady. "Mohlo by se jednat o přestupky řidičů, kdy například nemá kompletní povinnou výbavu ve vozidle, zastaví na místě, kde to zákon zakazuje, ale zároveň neohrožuje bezpečnost silničního provozu, nebo například zapomene rozsvítit v nějaké denní době, kdy jsou světelné podmínky velmi dobré," doplnil Lerch.

"Naší ambicí samozřejmě je, aby skončila ta nejistota, závisí to na Poslanecké sněmovně, jak rychle ten zákon projedná," doplnil Hamáček. Novela zákona by tak prý mohla být účinná od ledna.