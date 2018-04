Donald v sukni a s motykou: Seňora Trump okopává brambory

Fotografie ženy ve farmářském oblečení a s motykou na rameni obletěla svět poté, co se objevila na Instagramu novinářky pracující na článku o pěstování brambor v severozápadním Španělsku. "Myslím, že to musí být tou barvou vlasů," vyjádřila se pro španělský list La Voz de Galicia sama Dolores.

Tisíce reakcí na sebe nenechaly dlouho čekat, Dolores si vysloužila i vlastní hashtag #SenoraTrump. "Mohli bychom nahradit Trumpa touto těžce pracující dámou?" ptá se na Instagramu jeden z fanoušků "Trumpovy galicijské sestry".

This is NOT, I repeat, NOT photoshopped.



Donald trump has a doppelganger. And she's a Latina.



Long live Dolores Leis Antelo, aka #SenoraTrump.



It goes without saying, he really HATES these photos, so... pic.twitter.com/CLyImDbCR6