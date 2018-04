Doprava v Českých Budějovicích je přetížená, pomoct má nový tunel

Tunel pod vlakovým nádražím za jednu a půl miliardy korun chtějí vybudovat České Budějovice. Podjezd by měl být součástí dálnice D3 a první auta by tam mohla projet už v roce 2021.

Českobudějovický magistrát si od tunelu pod nádražím slibuje hlavně zjednodušení dopravy ve městě, která je v současné době velmi přetížená. V dopravní špičce se totiž kolem nádraží tvoří dlouhé kolony a viadukt, pod kterým auta projíždějí na druhou stranu města, nápor často nezvládá.

Na západní straně Českých Budějovic město totiž zásadním způsobem rozděluje řeka Vltava, na východě pak právě železnice. Tunel by měl být součástí obchvatu Českých Budějovic.

Podjezd pod českobudějovickým vlakovým nádražím by měl být dlouhý 200 metrů. Stavbaři by do země mohli kopnout už v roce 2020 a rok poté by už tudy mohla projíždět první auta. Jisté ale je, že samotná stavba tunelu přinese velká dopravní omezení.

V každém případě České Budějovice už mají zpracovanou studii a v nejbližších týdnech vypíší výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení.

Celkové investice na vybudování se budou pohybovat okolo jedné a půl miliardy korun a zaplatit je zřejmě bude muset Státní fond dopravní infrastruktury, protože město ani Jihočeský kraj na tak obrovskou sumu nestačí.