Dopravní peklo začíná! Nejen 25 milionů Němců vyrazí na prázdniny

Poslední červencový víkend se pro mnoho řidičů vyrážejících k moři může stát peklem. V některých spolkových zemích v Německu, začínají prázdniny. Volno bude mít téměř 25 miliónů Němců. Dopravní experti očekávají, že se na hlavních tazích k moři budou tvořit kolony a zácpy.

Evropské dálnice budou podle odhadů nejvíc ucpané dnes odpoledne - mezi třináctou a dvacátou hodinou a zítra od jedenácté hodiny dopoledne zhruba do osmnácté večerní. Nejlepší čas na odjezd na dovolenou bude podle expertů o víkendu v neděli a to až v pozdních nočních hodinách.

Cestu budou turistům komplikovat také práce na silnicích a to nejenom v České republice, ale i v zahraničí.

Odborníci také upozorňují na to, že by lidé měli být na cestu dostatečně připraveni - samozřejmostí by měly být zásoby pitné vody a nějaká svačina. V autě i autobusu by také měli dostatečně větrat anebo mít zapnutou klimatizaci - podle odborníků může během dlouhé jízdy dojít k přehřátí organismu. To se projeví sníženou schopností reagovat, dočasným poškozením zraku, řidič prý na první pohled může vypadat jako pod vlivem alkoholu. Důležité je také nezapomínat na pravidelné přestávky.