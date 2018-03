Dopravní revoluce? Na značkách by mohly přibýt nové symboly

Dopravní značky s dodatkovými tabulkami, na kterých je drobným písmem upraveno, komu jsou vlastně určeny - v Praze jich je řada, ale setkávají se s nimi řidiči po celé republice. Mnohdy je nepřečtou ani chodci, natož řidiči, kteří kolem nich projíždějí. Experti se shodují, že by měly být nahrazeny symboly, jaké znají motoristé z jiných evropských zemí.

Dopravní cedule s písmem jako pro mravence. S takovým problémem se denně setkávají řidiči po celé České republice. A pro řidiče, kteří místo neznají, je zcela nemožné, aby se dodatkovou tabulí řídili.

Přitom za jejich porušení řidičům hrozí pokuty. Podle odborníků by problémy mohly vyřešit symboly neboli piktogramy. Jenže ne vždy se dají použít. Například dny v týdnu žádným znakem nahradit nejde. Stačit by ale mohly zkratky.

Změna by mohla usnadnit orientaci i cizincům, kteří nepřečtou ani elektronické nápisy v češtině, které upozorňují na nehody anebo dopravní situaci.

"Zahraniční řidič by asi musel někde zastavit a najít si to ve slovníku. Takže by se opravdu měly preferovat symboly," myslí si dopravní expert Robert Kotál.

"Symboly určitě zjednodušují dopravu. Pokud je to účelné, určitě se jejich použití nebráníme," připustil mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.

O úpravě dopravního režimu (vzniku, či zániku dopravních značek nebo jejich vzhledu) na komunikacích rozhodují vždy příslušné silniční správní úřady.

Zatím se tím ale na příslušných úřadech nikdo nezabývá. Problémem, který může řidiče na českých silnicích mást, je i přemíra značek. Třeba v Praze 6, jsou na necelých dvaceti metrech umístěny hned tři přikázané směry v jízdě. "Čechy jsou přeznačkované. Ve většině krajů je zbytečných až 2000 značek," potvrdil mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota.

V zahraničí jsou o krok dál

Podle odborníků existují prvky, které v zahraničí fungují, ale u nás se buď zatím neobjevily nebo jen v malé míře. Řidičům přitom nejen ulehčují orientaci, ale mnohdy i zachraňují životy.

Ve větších městech se chodci mohou setkat s odpočtem. Ten jim určuje, kolik času mají na přejití přechodu anebo jak dlouho ještě budou na zelenou čekat. U nás jich zatím moc není. Přitom v cizině fungují i pro auta. Příkladem je Slovensko. Přínos to má i ekologický - řidiči mohou během čekání vypnout motor.

Podle dopravních expertů by symboly v budoucnu mohly usnadnit dopravu. Inspirovat bychom se prý měli u Británie a severských států. Ty přišly s konceptem takzvaných nahých ulic. "To znamená, že především v centrech měst, kde je velký počet chodců a cyklistů, se dopravní značky v podstatě nepoužívají vůbec," vysvětlil expert na dopravu Roman Budský.

Podle odborníků tam automaticky platí přednost zprava. Řidiče to prý donutí jezdit pomaleji a více se soustředí na okolí.