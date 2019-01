Doručovatelka nestíhala, přes 90 dopisů skončilo v kontejneru!

Policisté stíhají mladou doručovatelku ze Šumperska. Žena podle nich nestíhala včas doručit zásilky, bála se, že když je přiveze zpátky do depa, tak z toho bude mít problémy. Tak je hodila do kontejneru na tříděný odpad. Teď jí hrozí pětileté vězení.

Pokud vám v okolí Šumperka na konci loňského roku nepřišla pošta, skončila vaše zásilka možná v kontejneru na tříděný odpad. Krabici s nedoručenými zásilkami objevili pracovníci třídírny v Rapotíně. Policisté rychle zjistili, která doručovatelka je do kontejneru vyhodila.

"Koncem loňského roku se jí několikrát nepodařilo včas doručit oprávněným adresátům veškeré jí svěřené listovní zásilky. Z obavy, že by mohl vyvstat problém, kdyby se s nedoručenými zásilkami vrátila zpět do depa, měla je raději vyhodit do kontejneru na tříděný odpad," uvedla mluvčí šumperských policistů Jiřina Vybíhalová.

Mladá doručovatelka žijící na Šumpersku se takhle zbavila více než 90 dopisů a poukázek. Naštěstí pro adresáty a naneštěstí pro ni je ale v Rapotíně v třídírně papírového odpadu objevili a předali policistům.

"Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu porušení tajemství dopravovaných zpráv. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí mladé ženě za takové jednání až pětiletý trest odnětí svobody, peněžitý trest nebo zákaz činnosti," dodala policejní mluvčí.