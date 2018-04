Došla lidem trpělivost s Babišem? ANO by ve volbách ztratilo

Pokud by se konaly volby do Poslanecké sněmovny v březnu, zvítězilo by hnutí ANO s téměř 31 %. Strana Andreje Babiše tak zaznamenala mírný pokles. Na druhém místě by byli Piráti s necelými 13 %, jen o půl procenta za nimi by skončila ODS. Vyplývá to z průzkumu společnosti SANEP.