Dostala druhou šanci! Kráska se střelila do obličeje, už má nový

Katie poté, co se loveckou puškou střelila do obličeje, strávila na operačním sále dlouhých 31 hodin. Další tři roky pak čekala na dárce, díky kterému by dostala novou tvář a mohla začít nový život.

Příběh dívky zveřejnil National Georgafic, který o ní natočil i dokument. Katie se totiž stala vůbec nejmladším člověkem, který ve Spojených státech podstoupil transplantaci obličeje.

Zabít se dívka pokusila v roce 2014, až o dva roky později ale mohli lékaři z clevelandské kliniky v Ohiu rodině říct, že stav Katie je konečně stabilizovaný, informuje Sky News. O další více než rok později podstoupila náročnou operaci, díky které mohla opět začít sama žvýkat, polykat i dýchat.

"Dostala jsem druhou šanci žít," uvědomuje si nyní Katie. A rodiče doufají, že ji plně využije. Dívku popisují jako veselou bytost, která vyrůstala na Floridě. Kladla na sebe vysoké nároky, chtěla být úspěšná ve sportu i ve škole.

V 16 letech se rodina přestěhovala do Kentucky a pak do Oxfordu. Netrvalo dlouho a Katie se na nové škole zamilovala do jednoho ze studentů. Stál při ní i ve chvíli, kdy procházela vážnými zdravotními problémy. Poté, co Katie podstoupila operaci slepého střeva a žlučníku, se v ní ale všechno zlomilo.

Zdraví ji nadále trápilo, v telefonu přítele navíc našla zprávy od jiné dívky, což nakonec vedlo k jejich rozchodu. Do toho oba rodiče, kteří pracovali jako učitelé na škole, kam chodila, vyhodili z práce. Na tou dobou už osmnáctiletou dívku bylo problémů až příliš. Šla do bytu svého staršího bratra a střelila se.

Operací podstoupila několik, novou tvář získala od dárce (31), který se předávkoval léky. Její příběh se dotknul i samotných lékařů. "Mnozí z nás jsou také rodiče, viděli jsme, čím ti její procházejí," vysvětlil jeden z chirurgů. I on doufá, že dívka se chopí nové šance na život.