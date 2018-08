Dostanou důchodci přidáno? Poslanci rozhodnou ve středu

Ve středu budou poslanci rozhodovat o tom, zda důchodcům zvýší penze. Mohli by dostat zhruba o zhruba 900 korun víc a to už od nového roku. Poslanci už jednou zákon schválili, ale jeho podoba se nelíbila senátorům.

Pro nejnovější členku kabinetu Andreje Babiše to zítra ve sněmovně bude křest ohněm. Jana Maláčová - ministryně práce a sociálních věcí, měla totiž zvýšení důchodů jako jeden ze svých předvolebních slibů. "Celkově by se to mělo zvýšit o 900 korun pro všechny," uvedla.

Zároveň by podle vládního návrhu všichni senioři starší 85 let měli dostat o tisíc korun víc. Poslanci se tímto navýšením důchodů budou zabývat již podruhé. Novelu zákona jim totiž s výhradami vrátili senátoři.

"Vláda ve svém návrhu zapomněla zhruba na 140 tisíc důchodkyň matek, kterým by ten důchod, na rozdíl od těch, co je jim 85 a více, zvýšen nebyl," uvedl senátor za ODS Miloš Vystrčil.

Maláčová přiznává, že se chce inspirovat v západní Evropě. Změny plánuje provést v rámci generální důchodové reformy. Vládní návrh, který by měl státní pokladnu vyjít na zhruba 14,5 miliardy korun, podpoří ČSSD, Hnutí ANO a také Piráti.

Naopak pro senátní návrh budou patrně poslanci ODS, SPD, lidovci, starostové nebo TOP 09. Komunisté se rozhodnou až zítra po jednání svého poslaneckého klubu.