Stát chtěl zpřísnit přijímačky na střední. Všechno je nakonec jinak

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů mluvili především o dopadech zavedení hranice úspěšnosti pro přijetí na maturitní obory. To požaduje především Asociace krajů České republiky, podle které by to pomohlo zvýšit úroveň vzdělávání.

Podle analýzy ministerstva školství by to ale mělo dopad na chudší regiony a ještě víc by to prohloubilo rozdíly mezi jednotlivými kraji v Česku. Tripartita nakonec zavedení hranice úspěšnosti zamítla, místo toho chce raději propagovat techniké obory.

Zástupci tripartity diskutovali také o řešení kůrovcové kalamity a přípravě velkých dopravních staveb za více než 300 milionů korun. Letos by se například mělo začít s modernizací některých úseků dálnice D1 v celkové délce 24 kilometrů.

Předmětem jednání bylo i zlepšení zdravotnické péče a dopady valorizace plateb státu do veřejného zdravotního pojištění za děti, důchodce nebo nezaměstnané, za které stát platí v letošním roce 1018 korun měsíčně. Pro příští rok je schváleno 1067 korun. Ministerstvo zdravotnictví také navrhuje, aby se částka každý rok měnila spolu s průměrnou mzdou.