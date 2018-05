Dostavba posledního úseku D1 se opozdí, aktivisté mají připomínky

Dostavbu posledního úseku dálnice D1 kolem Přerova čekají další průtahy. Ekologičtí aktivisté z hnutí Děti Země totiž tvrdí, že je místní stavební úřad podjatý a celou věc by měli posuzovat úředníci jinde.

Dostavbu důležité dopravní tepny kolem Přerova čeká nejspíš několik dalších měsíců zdržení. Ekologičtí aktivisté totiž vytáhli další zbraň - tentokrát proti místnímu stavebnímu úřadu.

Děti Země tvrdí, že přerovští úředníci nemohou rozhodovat nestranně a to zejména kvůli výrokům primátora Vladimíra Puchalského. Ten ve snaze vyhnat tranzitní dopravu z přetížených ulic Přerova loni rozvěsil ve městě letáky, ve kterých vyzýval občany, aby se s kritikou na dopravní situaci ve městě obrátili přímo na předsedu ekologického hnutí Miroslava Patrika. Na letácích, které dostali lidé i do schránek, dokonce zveřejnil jeho telefonní číslo.

Děti Země napadají všechna povolovací řízení ke stavbě, protože nesouhlasí s trasou dálnice. Úsek kolem Přerova je přitom poslední, který zbývá postavit, aby se dálnicí spojila Praha s Ostravou. Veškerá doprava proto musí projet městem, které nemá ani vlastní obchvat.

O tom, jestli přerovský stavební úřad je, nebo není podjatý, teď bude muset rozhodnout Krajský úřad v Olomouci. Pokud by věc dostal na starost jiný stavební úřad, bude se muset seznámit se spisem a to by znamenalo zase další dlouhé měsíce odkladů stavby.