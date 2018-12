Legrační výmluva ministra Ťoka. Doufal, že v prosinci nebude sníh

Ťok se na tiskové konferenci po jednání klubů hájil, že kalamita na dálnici D1 vznikla neschopností stavebního konsorcia dodržovat dohodnuté termíny. O problémech stavařů vědělo ministerstvo od léta. Na stavaře posílalo speciální kontroly. Podle smlouvy ministerstvo nic nezmohlo až do chvíle, kdy firma nedodržela termíny.

"Poslední termín byl, že tu stavbu dokončí a uvolní do konce listopadu. Bohužel ten termín nesplnili. Měli to prodlouženo do 16. prosince. My jsme doufali, že do 16. prosince kalamitní sníh nepřijde, protože do té doby bychom byli schopni to zvládnout, ale bohužel přišel," hájil se Ťok. Uvedl také, že Ředitelství silnic a dálnic přebírá kontrolu a stavaři v tomto úseku končí.

Jeho slova popudila opozici. "'Doufali jsme, že do 16. prosince kalamitní sníh nepřijde,' Tak tuto větu měl jít říct ministr dopravy lidem v koloně. Jistě by ji ocenili," reagoval šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek.

Právě lidovcům Ťok vyčítal pokrytectví, když jej kritizovali i přesto, že právě z řad KDU-ČSL pocházel nejdéle sloužící ministr dopravy v polistopadové revoluci, Milan Šimonovský. Už ten podle Ťoka mluvil o nutnosti D1 rozšířit, po jeho odchodu z ministerstva po něm ale podle stávajícího ministra nezůstal k D1 žádný plán. Pokud vydrží ve funkci do konce ledna, překoná Ťok Šimonovského a stane se nejdéle sloužícím ministrem dopravy.

Předseda ODS Petr Fiala napsal, že je odpovědnost za situaci na D1 zjevná. "Základní politická odpovědnost je na ministru dopravy a už dávno měla být vyvozena. Pan ministr Ťok by se měl sám přestat trápit ve své funkci a rezignovat," vyzval ministra Fiala.

Ťok uvedl, že dálnice byla v havarijním stavu a proto bylo nezbytně nutné se hned pustit do oprav. Potřeba je také vytvořit alternativní spojení Prahy s Ostravskem přes Královéhradecko po D11 a budované D35.

Na tiskové konferenci také kritizoval starý zákon, podle něhož získalo konsorcium italské, české a kazašské stavební firmy zakázku na základě toho, že splnilo podmínky a nabídlo nejnižší cenu. "Vinu má politická korektnost a předchozí podoba zákona o veřejných zakázkách. Jenom věštec by tušil, že si dvě zahraniční firmy nepřivezou své kapacity a tu práci tady odfláknou," dodal ministr dopravy.

Ministerstvo česko-italsko-kazašskému konsorciu vypovědělo smlouvu, více v reportáži: