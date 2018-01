Lidé v exekuci musí za dovolání platit tisíce. Advokáti to nechápou

Na problém upozornil advokát Petr Němec, který se exekucím věnuje dlouhodobě. Na Twitteru si rýpnul do ministerstva spravedlnosti i do šéfa resortu Roberta Pelikána.

reklama



Němec se domnívá, že novinka je jen překážkou, kterou stát hodil těmto bezradným lidem pod nohy. "Čtyři tisíce korun jsou pro ně určitě nic," zlobí se advokát, který tuto větu zakončil mračícím se smajlíkem.



Ministerstvo na kritický tweet odvětilo, že pokud dotyční lidé v exekuci na zaplacení soudního poplatku nemají, můžou požádat o jeho prominutí. "K této změně v novele zákona o soudních poplatcích došlo už v roce 2017 a ani předtím nebylo to dovolání zadarmo," tvrdí ministerstvo.





"Ano, klient může zažádat o osvobození, většina lidí v exekucí podmínky asi i splní, právě proto nemá novela smysl, jen zatíží soudy a lidi," kontruje právník Němec.



A pokračuje - "Myslíte, že je lidem příjemné žádat o odpuštění soudních poplatků? Myslíte, že ti lidé zvládnou vyplnit formuláře soudu? Myslíte, že čas těch lidí, můj a pracovníků soudu nic nestojí? Takže jste zrušili paušální odpuštění soudního poplatku, aby se vždy postupovalo zdlouhavě individuálně?" nešetří další kritikou advokát.







A navíc to není jediný problém novely, která platí od podzimu. "Nutno doplnit, že novela zavedla teď i to, že když zaplatíte pozdě, tak máte v zásadě nezvratně smůlu, což dříve nebylo. To v praxi pochopitelně vede opět jen v nárůst agendy, protože se začíná automaticky žádat o osvobození od soudních poplatků, aby se krylo propadnutí lhůty," varuje před dalším nárůstem papírování Němec.



Na to ministerstvo zareagovalo slovy, že jde o konstruktivní kritiku a že výtky vyřídí "kolegům legislativcům".



Advokát Němec na dotaz TN.cz doplnil, že se obává, zda poplatek za dovolání k Nejvyššímu soudu není jen jakousi první vlaštovkou, která by mohla předznamenat placení i za klasická odvolání, kterých je mnohonásobně víc.



Osobně prý moc nechápe, proč se vlastně novinka v zákoně objevila a co má být jejím cílem. Ale věří, že ministerstvo na jeho upozornění zareaguje.





Ministerstvo ovšem zavedení nového poplatku za podání dovolání obhajuje. "Smyslem tohoto soudního poplatku je odradit ty, kteří podávají dovolání jen proto, že je bez poplatku, ačkoliv sami ví, že nemají šanci na úspěch. Statistiky Nejvyššího soudu navíc ukazují, že velká část dovolání končí právě neúspěchem. Nicméně i takovými případy se musí Nejvyšší soud zabývat a na to pak doplácí také ti, jejichž dovolání se jeví jako opodstatněné," vysvětluje mluvčí resortu Jakub Říman.

"Jestliže odpadne množství „zneužívajících“ dovolání, zbyde více prostoru na to věnovat se těm případům, kdy osvobození od poplatku žádají lidé, kteří na něj skutečně nemají. Pokud soud shledá dovolání jako odůvodněné, má vítězná strana sporu navíc nárok na vrácení soudního poplatku," doplnil Říman s tím, že z těchto důvodů ministerstvo o rušení nového poplatku neuvažuje.