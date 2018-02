Dovolená či Senát. Co chystají neúspěšní uchazeči o Hrad?

Televize Nova oslovila neúspěšné kandidáty na prezidenta České republiky a zeptala se jich, co budou po neúspěchu ve volbách dělat - zda se vrátí ke své práci a koníčkům nebo zamíří do politického světa. Většina z nich teď odpočívá na dovolené, jsou ale i tací, kteří míří vysoko, třeba do Senátu