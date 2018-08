Dovolená plná zábavy!

Animační programy pro malé i velké





Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Pokud dáváte přednost „živější“ dovolené, na pláži už po pár hodinách vyhlížíte, kdo by byl vhodný adept pro plážový volejbal nebo třeba závod v plavání, pak je pro Vás ideální volbou dovolená s českými animačními programy . Nejedná se pouze o zábavu pro děti, ale i pro dospělé. Profesionální animační týmy CK Alexandria mají připravený pestrý program, takže si každý přijde na své. A na co se můžete těšit? Od nejrůznějších sportů ve vodě i na suchu, přes tance a jógu, až po večerní programy.Ty nejmenší cestovatele a jistě i jejich rodiče nadchnou dětské kluby . Zde se dětičky od tří let mohou bavit s ostatními, užít si hry, soutěže i kreativní aktivity, samozřejmě vše přizpůsobeno jejich věku.Současná nabídka na trhu dovolených je opravdu široká. Pokud si tedy chcete být jisti, že natrefíte na hotel, kde se zaručeně potkáte se super animátory a skvěle se pobavíte, vybírejte z nabídky klubových hotelů CK Alexandria . Výhod kromě zmíněných animačních programů mají klubové hotely hned několik. Jde hlavně o vysokou kvalitu ubytování i služeb, výhodnou polohu pár kroků od pláže, all inclusive stravování, a navíc i přívětivou cenu. Klubové hotely CK Alexandria najdete v Bulharsku Španělsku , takže je rozhodně z čeho vybírat!Letošní velkou novinkou CK Alexandria je maskot, komiksová Karcoolka a samozřejmě její kamarád Lexa. Každý měsíc se můžete těšit na novou epizodu komiksu, která se vždy odehrává v některé z oblíbených prázdninových destinací.Komiksoví hrdinové ve zmíněných klubových hotelech ožívají a zabaví tak děti a dospělé nejen na papíře, ale i během soutěží, sportu a dalších aktivit. Chtěli byste nové hrdiny také potkat osobně? Stačí se podívat na last minute nabídku a můžete za nimi vyrazit ještě tento týden!