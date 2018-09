Dovolená se změnila v peklo! Za žert hodili dívky do smradlavé cely

Měla to být snová dovolená, místo toho Britky Shona Coxová a Vicki Alboneová zažily na Korfu peklo. Vše začalo nevinným žertíkem. Dívky se na pláži seznámily s partou mladíků a strávily s nimi odpoledne, píše portál Daily Mirror.

Když nastala noc, Shona vyzvala jednoho z mladíků, aby vběhl do moře jen v trenýrkách. "Myslely jsme, že to bude vtipné. On to udělal, jeho kamarádi se smáli a natáčeli ho na mobil. My jsme vzaly jeho oblečení a odnesly ho asi o 10 lehátek dál," uvedla Shona.

Poté Britky odešly zpátky na hotel a na vtípek zapomněly. Jenže do hotelu zanedlouho vtrhli policisté a požadovali, aby Shona a Vicki vrátily ukradené šaty a rolexky v hodnotě 400 liber (asi 11,5 tisíce korun). Strážníci si nenechali vysvětlit, že šaty nemají, a tak to skončilo zatčením.

"Hodili nás na zadní sedadla policejního auta a odvezli na stanici, kde jsme sepsali výpověď. To se ale stalo až po třech hodinách hledání anglicky mluvícího právníka," prohlásila Shona. Poté prý policisté dívky svlékli, aby je prohledali, a umístili do cely, kde strávily 24 hodin.

"Dali nám jen jedno jídlo, žádnou čerstvou vodu jsme nedostaly a ta, kterou jsme měly, byla teplá a špinavá. Moje práva nikoho nezajímala. Myslím si, že jsem docela silný šlověk, ale nikdy jsem tak neplakala ani nebyla tak vystrašená," popsala Shona.

Cela prý vypadala jako z hororu. Na stěnách byly vzkazy psané krví, všude na zemi byla moč a páchlo to tam po cigaretách. Matrace byly shnilé a Britky nedostaly žádný polštář ani deku. Po celém dni je policisté propustili a dovolili, aby na soudní řízení počkaly na hotelu.

K nedorozumění došlo v sobotu, na soud čekaly až do středy, kdy se měli hoši vrátit z Atén. "Celou středu jsme strávily ve strachu, čekaly jsme na telefonát. Nikdo nám ale nedal vědět až do pěti odpoledne, kdy volali, že jsme byly shledány nevinné. Druhý den jsme jely domů," uzavřela Shona.