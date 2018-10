Dovolená u moře v ohrožení: Voda úplně zatopí oblíbená místa Čechů

Středomořské státy jsou v ohrožení. Podle vědců se do konce tohoto století změní k nepoznání. Na vině je stále stoupající hladina moře, která by mohla zatopit i některé významné historické památky.

Dovolená u moře, jak ji známe dnes, by mohla být během příštích několika dekád minulostí. Upozornila na to studie publikovaná tento týden v časopise Nature Communications. Přibližně čtyřicítka památek ve Středomoří, které jsou zapsány na seznamu Světového dědictví, by se mohla během následujících sto let ocitnout pod vodou. Ohrožuje je navíc eroze pobřeží.

V ohrožení jsou přitom taková místa, jako jsou Benátky, chorvatský Dubrovnik, Trogir, starověké Kartágo, italská Ravenna, šikmá věž v Pise či bazilika ve městě Aquileia. "Důvod musíme hledat v historii středomořských zemí. Všechno se nachází do dvou mil od pobřeží," popsal profesor antické historie na univerzitě Yale Joseph Manning. Většina ohrožených památek se nachází u Jaderského moře - 15 je jich v Itálii, sedm v Chorvatsku, čtyři v Řecku a čtyři v Tunisku.

Problémem je, že zatímco za poslední tři tisíce let hladina moře stoupala jen velmi pomalu, během uplynulého století vlivem klimatických změn voda stoupá daleko rychleji. "Klimatické změny jsou tady a musíme jim čelit. Budou mít dopad na celou krajinu, včetně památek Světového dědictví," píše se v článku. Lidé tak mají jen několik desítek let, aby se na situaci stačili připravit.