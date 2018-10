Dovolená v Dubaji na vlastní pěst nebo s cestovkou?

Dlouhodobé popularitě Emirátů mezi tuzemskými cestovateli vybízí i rozšiřující se konkurence na přímých letech mezi Českou republikou a Emiráty, kam aktuálně míří největší počet spojů v historii. Kromě jedné přímé linky z Prahy do Ras Al Khaimah tu máme pět dalších spojů denně do Dubaje. A právě Dubaj bývá nejčastějším cílem tuzemských cestovatelů při cestách do Emirátů.



Pojďme se podívat na to, zda se vyplatí navštívit Dubaj po vlastní ose, nebo v rámci organizovaných cest s cestovní kanceláří.



Dubaj na vlastní pěst



První položkou budou bezesporu letenky do Dubaje. Ty se standardně pohybují mezi 7–10 tisíci v závislosti na letecké společnost a termínu cesty. Termíny jako Vánoce či další svátky mají tendenci ceny šponovat i na dvojnásobné částky, vyhněte se jim. Pokud rádi šetříte, sledujte akční letenky do Dubaje, velmi často se pak dá sehnat zpáteční let z Prahy pod 5 tisíc korun. U počítače nemusíte sedět každou volnou minutu, stačí si nastavit hlídače letenek na Cestujlevne.com a jakmile se levná letenka objeví, dostanete upozornění.



Z letiště využijte služeb taxi a nechte se odvézt do hotelu. Prakticky nikdy nevyjde na více jak 500 Kč a i kdyby jste bydleli na druhé straně města. Taxi je po Dubaji poměrně levné. Kdo by chtěl znovu ještě více šetřit, využije metro, které zajíždí i přímo na dubajské letiště.



Hotely v Dubaji se řadí k těm luxusnějším. Prakticky většina z nich nese označení 4 nebo 5 hvězdiček a ceny nejsou nikterak přemrštěné. Včetně všech poplatků najdete spoustu kvalitních hotelů do 2 tisíc korun za pokoj a noc, což při týdenní dovolené činí 14 tisíc. Samozřejmě můžete zvolit i hotely s nižším hodnocením a cenu srazit klidně o více jak třetinu dolů, ale držme se rozumného standardu.



Suma sumárum v případě individuální dovolené dosáhnete na cenu balíčku ve výši okolo 15 tisíc za osobu v případě lepších hotelů. A to už je pěkná cena.



Zájezdy do Dubaje



Oproti tomu v případě zájezdů se při stejném komfortu dostanete k hranici 20 tisíc. Samozřejmě sem tam narazíte i na zájezd okolo 12 tisíc, ale počítejte s nekvalitními hotely, které vám dovolenou spíše znepříjemní.



Stejně jako v případě letenek existují i akční zájezdy do Dubaje a u takového last–minute termínu během podzimu či jara můžete mít štěstí a narazit na opravdu skvělou nabídku jako 5* resort za 10 tisíc korun. S tím však nelze dlouhodobě kalkulovat a znovu je to o náhodě a štěstí cestovatele odchytit podobnou akci.



Zájezdy tak budou v průměru vždy o 25 % dražší, než individuálně zakoupené služby. Záleží jen na vás, čemu byste se rozhodli dát přednost.



Na Dubaj se připravte předem



Je stále jedna věc, kterou budou dělat obě skupiny společně – plánovat itinerář v místě dovolené. Dubaj jistě nebude jen o pláži s lehátkem, navštivte Burj Khalifu, Dubai Mall, Dubai Fountain a spoustu dalších míst k vidění. Bude proto vhodné si nastudovat průvodce Dubají, který nabídne i tipy k ubytování a dopravě ve městě. Ruku v ruce s tím neopomíjejte, že ne celý rok bude ideální k návštěvě. Turistické informace o Dubaji dají přehled nejen o teplotách, ale i cenách či časovém posunu.