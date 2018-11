Drahušku zatáhl grázl do křoví. Když se bránila, celou ji pořezal!

Ve středu večer diváci uvidí další velikou proměnu v reality show O 10 let mladší. Té se zúčastní životem zkoušená Drahomíra a její kamarád Tomáš.

Drahomíra má milujícího manžela, ale ještě se stále nevzpamatovala z rozvodu a násilného přepadení, ze kterého si odnesla šrámy na těle i na duši. Pachatel ji pořezal a Drahomíře zůstaly ošklivé jizvy.

"Když ti drží někdo nůž pod krkem, tak v tu chvíli nevidíš, neslyšíš. Málem jsem to neustála, ale teď mám skvělou rodinu," říká se slzami v očích Drahomíra.

Tomáše opustil jeho přítel v den narozenin. Nemůže potkat nikoho, do koho by se zamiloval, občas je terčem nelichotivých poznámek týkajících se jeho vzhledu. Ve skrytu duše touží, aby se jeho přítel vrátil.

Do proměny oba kamarádi šli s tím, že si přejí být zase hezcí a přitažliví. Po celou dobu je bude doprovázet vysoce profesionální tým plastických chirurgů, estetických dermatologů, stylistů, kadeřníků a vizážistů.

Už zítra ve 21:30 v premiérovém díle pořadu O 10 let mladší uvidíte, jak to celé dopadlo. Předchozí díl si můžete pustit zdarma na Nova Plus, všehcny jsou ke zhlédnutí na VOYO.