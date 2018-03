Drama na Slovensku: Žena spadla do hluboké šachty a uvízla tam!

Slovenští policisté v úterý vyjížděli ke kurióznímu případu. Na tísňovou linku se dovolala žena, která nedaleko Žiliny spadla do hluboké šachty. S poraněnou nohou se doplazila k úzkému východu, ve kterém se však zasekla. Ženu tak vyprostili až přivolaní policisté s lopatou.

Žena se dostala do problémů při přecházení polní cesty. V nepřehledném terénu totiž šlápla do prázdna a spadla do čtyř metrů hluboké šachty, na které chyběl poklop. Při pádu si žena poranila nohu.

Z nepoužívané šachty se nejprve snažila dostat vlastní pomocí. Zraněná žena se doplazila k dennímu světlu na konci špinavé jámy. Tam však její cesta na svobodu skončila, žena se totiž zasekla v úzkém východu a nemohla se dostat ven ani nazpátek.

Naštěstí u sebe měla mobilní telefon, kterým si přivolala pomoc. "Ženu jsme našli v otvoru ze šachty, kde se zasekla mezi betonem a zeminou," uvedli slovenští policisté na facebooku. Muži zákona se tak chopili lopaty a zraněnou ženu vyprostili. Netradiční záchranná mise tak měla šťastný konec.

Podobné případy však mohou skončit i tragicky. "Při pádu do šachty s vodou nedávno v Bratislavě zahynul mladý chlapec. Jeho telefon se následně našel venku před šachtou," připomněli slovenští policisté podobný případ s tragickým koncem.