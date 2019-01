Drama v Beskydech! Turisté zapadli do hlubokého sněhu

Oba turisté se vyskytovali v lokalitě Velkého Polomu poblíž Dolní Lomné v Beskydech. To už je takřka na hranici se Slovenskem. Právě tam ale odpoledne zapadli do hlubokých závějí, a přestože se z nich snažili dostat sami, nepodařilo se jim to a na pomoc musela vyjet horská služba na skútru a lyžích z nedaleké stanice.

Turisty se horských záchranářům podařilo najít. Vzhledem k tomu, že se chtěli ze závějí dostat vlastními silami, byli velmi vyčerpaní, na pomoc proto musel přiletět vrtulník. Ten ale přistál kvůli nepřístupnému terénu asi 100 metrů od turistů v údolí.

Helikoptéra se musela do Beskyd vrátit ještě pro jednoho člena posádky leteckých záchranářů. Ten na místě musel zůstat, kvůli už tak velkému přetížení stroje.

Už ve čtvrtek záchranáři zachraňovali šestnáctiletou dívku v Jeseníkách, která se zranila při lyžování. Navíc se tam uvolnila největší lavina za posledních dvacet let.

Horská služba proto varuje před túrami v horách nebo na jejich hřebenech. V Krkonoších stále platí čtvrtý z pěti stupňů lavinového nebezpečí. V Jeseníkách je vyhlášen 3. stupeň.