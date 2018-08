Co letos frčí? Zaválejte před přáteli s radami od barmana!

Vedra stále nepolevují, a proto se hodí pár rad, čím se při takovém letním grilování pěkně osvěžit. O tipy, co letos nejvíc frčí a s čím rozhodně před přáteli zabodujete, se podělil barman Jakub Pulkrábek. I u míchání drinků totiž existuje spousta vychytávek, kterými ušetříte čas i peníze.

K létu vychlazené drinky neodmyslitelně patří. Škála je obrovská, i tady ale platí tisíce lidí, tisíce chutí. "Zatímco dříve se pilo všechno se smetanou a džusy, dneska už to tak trendy není," komentuje posun Pulkrábek. Co ale boduje v posledních letech jsou rozhodně Spritzy. Do popředí se dostává také Gin Tonic, který ovládá letošní sezónu. Není v něm příliš cukru, a proto si můžou lidé drink užít s menšími výčitkami svědomí.



Na přípravu drinků si rozhodně připravte pořádné množství ledu. Bez ledu bude totiž drink chutnat vždycky jinak a nebude to ono. "Jak se říká, eskymák a barman mají společné to, že z ledu staví dům," vtipkuje Pulkrábek a zdůrazňuje, že led je doopravdy hodně důležitý faktor, který se nevyplácí vynechávat.



DOMÁCÍ LIMONÁDY

Domácí limonády jsou teď trendy jako nikdy předtím a nechybí na nápojovém lístku snad žádné restaurace nebo baru. Připravit si takovou domácí limonádu ale není vůbec složité a ještě navíc vypadá ve džbánu na stole naprosto skvostně. Podle Pulkrábka se dostávají do obliby rakytník a rebarbora. Rebarborový koláč zná snad každý, ale použít ji i na sirup nebo limonádu už tolik lidí nenapadne. "Přitom je to za pár korun výtečná chuť a samozřejmě čistě přírodní s velkým obsahem vitamínů," vychvaluje si.



Limonádu můžeme připravit v podstatě z jakéhokoliv ovoce. "Nejjednodušší způsob bude vždycky za studena, tam se nejmíň ztratí chuť, což je podle mě důležitý faktor," doporučuje Pulkrábek. Stačí vzít například čerstvé jahody, tyčovým mixérem je rozmixovat a přidat pořádnou dávku cukru. "Cukr je zároveň i konzervant a vytáhne nám trošičku tu chuť," vysvětluje. Důležité je přidat vždy alespoň kapku citronu nebo něčeho kyselejšího. Kyselost vytáhne chuť sladké složky, tedy v tomto případě jahod.

SODOVKA NEBO NEPERLIVÁ VODA



Lepší je místo neperlivé vody použít spíše sodovku. "Celý svět dělá limonádu s CO2, protože podtrhuje a hodně zvýrazňuje chuť. I málo sladká bublinková věc bude výraznější, zatímco bez bublin to bude vždy slabší a mdlejší" radí barman. Velký rozdíl chuti způsobí také teplo a chlad, proto pokud máte limonádu vytaženou z lednice, s ledem nešetřete.



JAKÉ BYLINKY SE HODÍ K JAKÉMU OVOCI

Co se krásně podtrhuje navzájem je rozmarýn s grepem, bezinka s limetkou, jahoda s bazalkou, malina a rozmarýn, pomeranč s tymiánem, meloun s okurkou a nebo máta s citronem. Jakékoliv sladké ovoce se bude hodit k mátě. "K mátě se hodí třeba i bílá čokoláda. Z toho se dají také vyrábět sirupy. Není už tak snadné tenhle sirup vytvořit doma, ale vyzkoušet určitě doporučuju, ta chuť je neskutečná!" dává svůj tip Půlkrábek.