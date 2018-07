Drsná hádka s taxikáři! Měl praštit ženu, pak sprostě nadával. VIDEO

"V úterý navečer mě napadl taxikář v Mostecké," svěřila se na facebooku Amálie P. Muž byl podle ní svalnatý a o hlavu větší než ona. Na místě stává společně s kolegy často.

"Bylo to kvůli tomu, že jsem mu řekla, ať odjede neb je na pěší zóně, nebo zavolám policii. Řekla jsem to mile, nekonfliktně a dala jsem mu na vybranou," napsala žena.

Taxikář si ale údajně napomenutí nenechal líbit. "Mlčky vystoupil, chytl mě, já se mu vysmekla, začal na mě řvát, že jsem ku*da. Myslela jsem, že to tím skončí a pak mi vrazil takovou facku, že jsem málem odlítla. Silou, kterou použije chlap na chlapa," dodala Amálie.

Ženy se hned začali zastávat kolemjdoucí. Než stihla na místo dorazit policie, taxikář z místa ujel. Napadení Amálie nahlásila. "Celou událost prověřujeme jako podezření na přestupek proti občanskému soužití a v nejbližší době bude zřejmě předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení," potvrdil pro TN.cz mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

Zasloužil bys nakopat, buze*ante!

Druhý den vpodvečer našli na stejném místě taxikáře dva politici ze Strany zelených, zastupitel Prahy 1 Petr Kučera a místopředseda Zelených v Praze 1 Vít Masare. "Já ji málem zabil. Úplně nehorázně, dostala facku, že si támhle rozsekla hlavu," dělá si z útoku srandu taxikář.

Zastupitele Kučeru pak začne sprostě urážet. "Víš, proč máš křivý zuby, vole? Protože ty bys zasloužil, aby tě někdo nakopal do ku*dy tvý matce a fotr si tě přemr*al," nadává Kučerovi taxikář. "Takhle jednám s buze*antama, s prudičema, jako seš ty, chápeš tomu? A klepe se ti pysk. Abys nedostal pěstí!" vyhrožuje řidič taxi.

"Stáhni si kalhoty a já ti dám zezadu bambalos!" řve taxikář a předvádí obscénní gesta. Zastupitel na něj zavolal strážníky. Taxikář přidává další vulgarismy, které řve na celou ulici. Do sporu se vložil i jeho kolega, který vedle červené škodovky parkoval černý mercedes a doposud si leštil zrcátko.

"Co tady buzeruješ? Jdi domů, vole. Nebo jdi nahoru na Hrad, tam kradou v miliardách! Co tady otravuješ! Tak jdi do p*či!" křičí druhý agresivní taxikář.

Do sporu se vloží žena s malým dítětem, které se nelíbí vulgarity vykřikované taxikáři na celou Mosteckou ulici. "Nepřeháníte to trošku? Já tady žiju a taky mi vadí, že se takhle chováte! Je tady malý dítě!" žádá žena taxikáře, aby se uklidnili.

Upozorňuje je, že kvůli zaparkovaným taxikářům nemůže projít s kočárkem. "Máte jít po chodníku, protože tady je konec pěší zóny," odbyl ženu taxikář v červeném mercedesu.

Zastání se dostane také taxikářům. Kolemjdoucí muž upozorňuje politiky, kteří si video natáčí, že podle jeho názoru porušují zákon o ochraně osobních údajů. "Kdybys jel na motorce, přetáhl ho baseballkou, tak ani necekne. To má respekt, ale drožka, to je snadný," říká na to šofér červené škodovky. "Piš si, že já ty prachy na to dát 100 tisíc právníkovi, aby tebe někdo nakopal do ku*dy, mám!" hrozí řidič Masaremu.

Taxikář nakonec sedne do auta a couvne z pěší zóny. Vysvětluje to tím, že chtěl vyhovět ženě, která jej, podle něj, na rozdíl od zastupitelů, požádala slušně.

Petr Kučera potvrdil redakci TN.cz, že politici na taxikáře zavolali nejprve městskou policii, když ta ale nejela, obrátili se na státní policii. "Ti přijeli do 10 minut. Podívali se na video a řekli, že na základě toho videa ukládají tomu pánovi pokutu za přestupek za hrubost, to tam na místě uložili. Když přijela městská, tak řekli, že už to řeší státní, tak zase hned odjeli. Tomu druhému dali nějaké napomenutí," uvedl Kučera.

Parkování taxikářů v pěších zónách po obou stranách Karlova mostu je nicméně problémem, na nějž si Pražané stěžují dlouhodobě.