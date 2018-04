Drsné detaily vraždy prodavačky: Ženu v kaluži krve našel její syn

Podle policie přišel 26letý muž do obchodu v úterý krátce před zavíračkou. V kabince se převlékl do nových značkových šatů a následně zavraždil 42letou prodavačku. Než odešel, odnesl si z pokladny peníze.

Jakým způsobem byla žena zavražděna, nechtěli policisté komentovat. Zaměstnanci okolních obchodů se ale shodují na tom, že byla nejspíš ubodána. Informuje o tom čtvrteční Právo.

Vražda se podle deníku měla stát asi deset minut před devátou večer, tedy v době, kdy v okolních prodejnách ještě byli zaměstnanci. Nikdo kromě jediné prodavačky ale prý nic podezřelého neslyšel.

"Najednou jsem uslyšela hrozný křik. Nevěděla jsem, co se děje, rychle jsem utíkala do vedlejšího obchodu. Tam ale byly obě prodavačky v pořádku, proto jsem se vrátila zpátky," popsala. Doteď si vyčítá, že měla pátrat dál, podle policistů by se tím ale vystavila nebezpečí.

Že je prodavačka mrtvá, zjistil až kolem půl desáté její syn, který ji přišel vyzvednout. O tom, že na místě byla krev, svědčí otisk boty, který pachatel zanechal před prodejnou.

Zadržet se ho podařilo následující den. Ráno po vraždě totiž nahý vběhl do administrativní budovy v Karlíně, následně putoval do psychiatrické léčebny v Bohnicích. Po zveřejnění snímků hledaného si záchranáři všimli podobnosti a muž putoval do vazby. K činu se přiznal a hrozí mu až 20 let za mřížemi.

