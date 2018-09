Druhý zářijový víkend bude v Mikulově opět žít Pálavským vinobraním

Mikulov (27. 8. 2018) – Několik desítek tisíc návštěvníků opět zavítá od 7. do 9. září do města s vůní jihu užít si krásné babí léto, hudební hvězdy všech žánrů a víno místních vinařů. Atmosféra 71. ročníku Pálavského vinobraní bude jako vždy jedinečná.

Kouzlo Mikulova, mnoha jeho zákoutí i jeho genius loci spolu s bohatým třídenním programem láká návštěvníky všech generací i národů prožít ve slunném cípu jižní Moravy hudební, gastronomické a vinné zážitky, z kterých se mohou těšit po celý rok. Jedinečnou atmosféru ocenil i prestižní britský The Guardian, který čtou čtenáři po celém světě, když Pálavské vinobraní zařadil mezi 20 nejlepších tradičních festivalů Evropy.

Vinobraní je především oslavou vína a práce vinařů. Návštěvníci si tak mohou užít víno v mnoha jeho podobách na všech místech Mikulova. Po celé tři dny potrvá v zámeckém sále Národní soutěž vín mikulovské vinařské podoblasti s veřejnou ochutnávkou více než 500 vzorků nejlepších vín, vše za doprovodu cimbálové muziky. Ani letos nebude chybět ukázka zpracování hroznů pod taktovkou Sedleckých vín, a to na zámecké terase u Udírenské věže. Právě tady v sobotu udělí právo purkmistrovi na výrobu vína sám Král Václav IV. s královnou Chantal Poullain. Královský pár mohou návštěvníci potkat i na náměstí, v amfiteátru, na Kozím hrádku či zámku při jejich audiencích s „poddanými“. V prostorách zámku, zámeckém parku a jeho sklepení lze ochutnat vína od Vinařství Marcinčák, Vína Mikulov a Vinařství Pavlov. „Na horním nádvoří zámku by si návštěvníci neměli nechat ujít rodinnou soutěž za poznáním života vinaře – Po stopách vinaře. Novým doprovodným programem jsou přednášky na téma Co jste chtěli vědět o víně a báli jste se zeptat nebo Moje dětství mezi vinohrady – rok vnučky vinaře.“, zve návštěvníky ředitel pořadatelské agentury Mikulovská rozvojová David Gerneš. Víno, burčák a další gastronomické pochutiny si návštěvníci vychutnají ve stáncích Vinařského městečka v Kapucínské ulici, na náměstí, v amfiteátru a jeho okolí. O ten svůj „nejlepší burčák“ budou návštěvníci již potřetí hlasovat celý pátek a sobotu. Vyhlášení soutěže proběhne během nedělního dopoledne před tradičním poledním výstupem na Svatý kopeček, který ani letos nevynechá královna Chantal Poullain, tentokrát už v civilním oblečení.

Nová dekáda vinobraní přichází s velkou změnou, a to nejen tou designovou v podobě nového loga a celkové identity, ale především se 71. ročník vinobraní ponese ve znamení snížení množství plastového odpadu. Letos poprvé bude v celém areálu zaveden systém vratných kelímků. Kelímky budou k dispozici na každém stánku ve velikostí 0,25 l a 0,5 l. „Věříme, že tento systém pomůže zredukovat velké množství plastových kelímků, které festival podobné velikosti snadno vyprodukuje. Samozřejmě víno se tradičně bude degustovat ve skleničkách,“ dodává Irma Konešová, hlavní produkční Pálavského vinobraní.

Šest hudebních scén a několik desítek hudebních hvězd a účinkujících různých žánrů přijede i letos bavit návštěvníky Pálavského vinobraní. V pátek vystoupí stand-up komik a kouzelník Richard Nedvěd, Skety, Mech nebo Milan Peroutka se skupinou Perutě. Vrcholem pátečního večera na náměstí bude zcela určitě vystoupení legendárního Yo Yo Bandu a v amfiteátru zazáří jedinečná Aneta Langerová a Divokej Bill. To sobota bude na náměstí patřit tradičním cimbálovým muzikám, lidovým soborům, ale i stand-upu Lukáše Pavláska nebo šansonu Jany Musilové a klavíristy Petra Maláska. Posluchače na náměstí pak určitě rozproudí Petra Janů, Klena & Klenoty a divocí Circus Problem. „Sobotním amfiteátrem se rozezní hudba skvělého Jaroslava Svěceného, skupiny Hodiny, Adama Mišíka, Ediie Stoilow, exotické Tony Graves a vše roztančí úžasní Vojta Dyk & B-Side Band,“ láká Konešová. Pohodovou neděli na náměstí zajistí Lenka Filipová se svými hosty. Hudba ale po celé tři dny bude slyšet také z Lormova náměstí, horního nádvoří zámku, Vinařského městečka, z ulice Česká nebo Alfonse Muchy.

Pálavské vinobraní nezapomíná ani na děti. Divadelní představení, pásmo her, soutěží, písničky, kejklíři, žoldnéři a další komedianti budou bavit celý víkend všechny děti nejen v zámecké zahradě, ale i na Kozím hrádku. Pro všechny bez ohledu na věk je připraven i další doprovodný program jako Pálavské jídlobraní v hotelu Galant, Podpálavská výstava drobného zvířectva, dvě výstavy v Regionálním muzeu na zámku, oživlé prohlídky Jeskyně na Turoldu nebo vyhlídkové lety vrtulníkem.

Kompletní program i všechny užitečné informace o vstupenkách, dopravě, kterou letos ovlivňuje výluka, ubytování nebo parkování najdete na webových stránkách www.palavske-vinobrani.cz, Facebooku i Instagramu. Permanentka na kompletní program celého vinobraní stojí už jen do konce srpna 600 Kč a na místě je za 650 Kč. Děti do 12 let a ZTP-P vstupné neplatí.