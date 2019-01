Držel jí nůž u krku. O desítky tisíc okradl muž pošťačku v Třinci

Roznést poštu i důchody je pro paní Libuši každodenní rutina. Ta se ale změnila v boj o život. "Najednou jsem skleněné dveře uviděla mihnout se stín," vypráví otřesená pošťačka.

Bála se, aby jí brašnu někdo nevzal a tak vyšla z domu ven, tam na ni ale čekal maskovaný muž. "Přes ústa měl zelený šátek," popisuje. "Chytil mě za pravé rameno, z levé strany mi dal nůž kolem krku a řekl - mám nůž, naval všechny prachy," popisuje hrůzy paní Libuše.

"Poštovní doručovatelka z obavy o svůj život a zdraví vydala pachateli služební peněženku, ze které pachatel následně odcizil několik desítek tisíc korun," sdělil kriminalista Roman Holub.

Žena se ho ještě snažila přemluvit, aby to nedělal, ale marně. Lupič z peněženky nesebral všechnu hotovost, zřejmě jen to, co potřeboval. "Nelze vyloučit, že pachatel si ženu dopředu vyhlédl a vytipoval," myslí si kriminalista. Paní Libuši pak nařídil aby počítala do sta a neotáčela se. Při útěku ho zaznamenaly kamery.

"Tímto žádáme veřejnost, která by mohla poskytnout jakékoli informace směřující k muži, zachyceného na videozáznamu, aby se ozvali na linku 158," nabádá mluvčí frýdeckomístecké policie Eva Michalíková.



Žena má od té doby psychické problémy, dokonce se bojí jít sama ven. "Bojím se lidí, nevím, co bude dál. Mám šílený strach, stres," vypráví. Muži podle Michalíkové hrozí až desetileté vězení. "Boží mlýny melou," vzkazuje pachateli přepadená pošťačka.