"Držela ho matka!" tvrdil Robertův otec. Přiznal se, že se unáhlil

Po dlouhých osmi dnech našli policisté pohřešovanéo třináctiletého Roberta K. Kde se chlapec celou dobu nacházel, není zatím jasné. Jeho otec ale už v sobotu večer obvinil matku, že Roberta držela doma. To však v neděli odvolal - prý se unáhlil.

Robertův otec se k nálezu svého syna vyjádřil na svém facebookovém profilu. "Matka celou dobu držela kluka uzavřeného v baráku," napsal. Status ale po několika málo minutách smazal.

V neděli pak TV Nova vysvětlil, že jednoduše "ujel". "To byl v uvozovkách prostě úlet. To byla první reakce, co jsem si myslel," řekl.

Policie neví, kde školák 8 dní byl a jestli mu někdo neublížil nebo ho nedržel násilím. Klíčové informace by měli kriminalisté získat od chlapce, který je na pozorování v nemocnici. Podle otce je zdravý a dokonce si v nemocnici čte a odpočívá. Vyslechnout by ho policisté měli ještě dnes. "Uvidíme, jestli ho pak budu moci vidět," dodal otec.

S matkou zatím není možný kontakt, před domem totiž stále hlídkují policisté. Ti zavřeli příjezdovou cestu k domu, kde Robert se svou matkou a sestrou bydlí. Kriminalisté s největší pravděpodobností ještě podrobí celý dům důkladné kontrole.





Chlapce se podařilo vypátrat: