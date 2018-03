Drzost zlodějů nezná mezí: Podívejte, jak snadno vás okradou

Prodejna elektroniky v pražských Holešovicích. Tmavovlasá žena postává u pultu a vypadá to, že se moc nezajímá o své okolí. Bystře si ale všímá muže, kterému právě vypadla peněženka.

reklama

Žena jako by měla supersluch, hlavu zvedá právě ve chvíli, kdy peněženka dopadá na zem. Odchází od pultu a vypadá to, že jde muže upozornit, co se stalo. Jenže to v úmyslu nemá.

Každou vteřinou riskuje odhalení, je ale úplně v klidu. Chvílemi to skoro vypadá, jako by se ještě s mužem, kterému právě sebrala peněženku, bavila. Pak ho nicnetušícího nechává odejít a jde si po svých - o jeho peněženku bohatší.

"Prošetřováním policisté tuto ženu dosud neztotožnili, a proto se obracíme s prosbou o pomoc na veřejnost," vyzval mluvčí policie Tomáš Hulan.

S drzostí si v ničem nezadá se zlodějem, který nedávno řádil v restauraci s rychlým občerstvením na Florenci. Suverénně si přivlastnil telefon muže, který sedí přímo před ním a navíc má naproti sobě kamaráda.

Zloději drobných cenností patří mezi ty nejdrzejší a také nejvýkonnější. V policejních statistikách jsou kapesní krádeže na třetím místě hned za krádežemi z objektů a zaparkovaných aut. Jen loni se jich stalo přes 11 tisíc.

Drzosti se ale meze nekladou. Jeden muž nedávno ukradl z výstavy v Praze luxusní krbová kamna za 100 tisíc korun. Pořádně se při tom nadřel a nezastavilo ho, ani když mu spadla na zem.

Pořádně drzá byla i parta zlodějů v Ostravě. Jenže narazila. Když se snažila v prodejně stavebnin přímo za provozu vykrást zaparkovanou dodávku, všimli si jich zaměstnanci. Pohotoví skladníci předvedli dokonalou souhru a prchající zloděje zablokovali. Policie už moc práce neměla.