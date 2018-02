Dubaj otevřela novou ikonickou vyhlídku – Zlatý rám

Návštěvníci Dubaje mají další možnost zažít pulzující metropoli z neobyčejného místa. Dubai Frame („dubajský rám“) by měl tvořit novou estetickou ikonu a významný architektonický bod propojující minulost a současnost metropole.

Projekt se skládá ze dvou skleněných věží o výšce 150 m propojených v horní části lávkou dlouhou 93 metrů. Z prostoru mezi věžemi se nabízí výhled na město z ptačí perspektivy.



Na jedné straně rámuje výhledy a budovy v blízkosti hlavního bulváru Sheikh Zayeda Road, jež charakterizují moderní tvář Dubaje, zatímco na straně druhé jsou ke spatření význačné lokality Deira, Umm Hurair a Karama, jako symboly historie města.



V přízemí stavby bude umístěno muzeum vyprávějící příběh rozvoje města a prezentující vše, co souvisí s Dubají. Poté mají návštěvníci možnost se vydat na Sky Deck, vyhlídkovou lávku, která jim ukáže přítomnost Dubaje a na druhé straně mezaninu následuje další část, v níž si mohou vychutnat budoucnost města v expozici Future Dubai Gallery.



Stavba stála 250 milionů dirhamů (zhruba 1,5 miliardy českých korun). Očekává se, že ročně přiláká asi dva miliony návštěvníků.



Vstupenky stojí 50 dirhamů (300 korun) pro dospělé a 20 dirhamů (120 korun) pro děti od 3 do 12 let.