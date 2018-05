Důchodce táhl psa za autem! Zvíře nepřežilo, řidiče napadl svědek

Pes nepřežil, páníček skončil v nemocnici a svědek na policii. Tak skončil otřesný případ, který teď řeší celé Slovensko. Fotografie černého labradora, který bezvládně leží za autem, k němuž je přivázán lanem, se šíří emailem i sociálními sítěmi.

Mladík tvrdí, že viděl, jak jeho 73letý soused Ján jede po silnici v autě, za kterým táhl psa. "To už pejsek spadl na zem, tahal ho odhadem tak 200 až 300 metrů. Já jsem jel za ním, troubil jsem, ale on nezastavil," popsal Zsolt Sipos pro portál tvnoviny.sk.

Důchodce zaparkoval až za zatáčkou před svým domem. "Okamžitě jsem vystoupil a jednu jsem mu vrazil, abych řekl pravdu, ani toho nelituju, zasloužil si to," prohlásil Zsolt. Kvůli napadení muže, který má zlomená žebra, pak skončil na policejní stanici.

Rodina, která měla psa jménem Dumbo asi čtyři roky, ale tvrdí něco jiného. Mazlíček jim prý v osudný den utekl otevřenou branou. Když ho Ján dostihl, chtěl ho prý naložit do auta, ale pes na něj útočil. "Nemohl jsem ho vzít, začal mě kousat," sdělil důchodce.

Jel prý pomalu, aby pes autu bez problémů stačil. "Pěkně na jedničku jsem jel, on běžel pomalu za mnou," uvedl Ján. Svědek ale říká něco jiného. "Tahal ho takovou rychlostí, že by to žádný pes nepřežil. Odhadem tak 30 až 40 km/h," nesouhlasí Zsolt.

Pes jízdu nepřežil a rodina od té doby čelí výhrůžkám, že skončí stejně. "Došlo k porušení zákona o veterinární péči. Věc jsme postoupili k dalšímu konání státní veterinární správě v Komárně," informovala policejní mluvčí.

Obě strany se shodují alespoň v jednom - vše by osvětlila pitva psa. Fyzický útok na důchodce řeší policie. Napadený muž tvrdí, že ho Zsolt uhodil dvakrát, ten přiznává jednu facku. Mechanismus zranění i další podrobnosti proto policisté vyšetřují.